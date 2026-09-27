تأکید وزیر خارجه عمان بر گفتوگو برای دستیابی به صلح
به گزارش تابناک، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان در پیامی در شبکه ایکس نوشت: گفتوگو، پایبندی به منشور ملل متحد و احترام به حاکمیت ملی، مطمئنترین مسیر برای دستیابی به صلح پایدار است.
وی افزود:مسقط به تلاشها برای حفظ امنیت دریانوردی در تنگه هرمز، حمایت از راهحلهای سیاسی در یمن و پشتیبانی از حقوق مشروع ملت فلسطین متعهد است.
این مقام دیپلماتیک در عین حال تصریح کرد که عمان برای ساخت جهانی امنتر، بر ضرورت ترویج قانونمداری، خویشتنداری و همگرایی میان کشورها تأکید دارد.
گفتنی است، پیشتر، البوسعیدی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که در آغاز سال جاری، منطقه با یک جنگ بزرگ مواجه شد که میتوانست از آن جلوگیری شود.
وی افزود: تحولات پس از آن نشان داد این جنگ تهدیدی برای امنیت کشورهای منطقه بوده و دامنه آن به کل منطقه گسترش یافته است.
البوسعیدی ادامه داد به دلیل این جنگ، کشتیرانی و تجارت از طریق تنگه حیاتی هرمز با اختلال مواجه شد و فعالیتهای تجاری همچنان با دشواری ادامه دارد.
منبع: تسنیم