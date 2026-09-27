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اتهام‌زنی به ایران پس از حادثه در پایگاه نظامی فیرفورد

پلیس انگلیس روز یکشنبه مدعی شد که در حال بررسی احتمال ارتباط ایران با حادثه مشکوک به بمب‌گذاری در محل استقرار بمب‌افکن‌های آمریکایی در انگلیس است.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۷۵
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پایگاه نظامی

به گزارش تابناک، رسانه‌های انگلیسی از جمله اسکای‌نیوز مدعی شدند که پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس در حال بررسی ارتباط ادعایی ایران با یک طرح مشکوک به بمب‌گذاری در یک پایگاه نظامی انگلیس (پایگاه فیرفورد) است، پایگاهی که هواپیما‌های بمب‌افکن آمریکایی در آن مستقر هستند.

رسانه‌های انگلیسی هیچ مدرکی درباره این ادعا مطرح نکرده و افزودند که منشأ این عملیات همچنان مشخص نیست.

پیش از این، پلیس انگلیس از اعلام یک «حادثه بزرگ» در روستای ولفورد در جنوب غرب این کشور، در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد خبر داده بود که میزبان نیروی هوایی آمریکاست.

پس از این حادثه، بالاترین سطح هشدار در تمامی پایگاه‌های نظامی انگلیسی که میزبان نیرو‌های آمریکایی هستند، برقرار شد.

پلیس محلی همچنین خانه‌های مجاور به این پایگاه را تخلیه نمود و چند مرد را به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرد. رسانه‌ها از بازداشت ۵ نفر خبر داده‌اند.

این حادثه توسط یکی از ساکنان محلی گزارش شده بود که حضور «ون‌های مشکوک» را به نهاد‌های مربوطه اطلاع داد. 

دنی شاو، کارشناس حوزه پلیس و جرم‌و‌جنایت، در مصاحبه با اسکای نیوز گفت که این حادثه «کاملاً نگران‌کننده» است و اگر مقامات از «توطئه و افراد دخیل» بی‌خبر بودند، این نشانه‌ای از «شکاف واقعی در توان اطلاعاتی آنها» است.

منبع: فارس

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