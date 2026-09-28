ته‌انداز مرغ نوعی ته‌چین است که در آن تکه‌های مرغ به صورت ته‌دیگ کف قابلمه چیده می‌شود و برنج روی آن قرار می‌گیرد و وقتی بعد از پخت، برنج را داخل دیس برمی‌گردانید، مرغ در قسمت روی غذا قرار می‌گیرد و بسیار لذیذ و خوشمزه است. ته‌انداز را معمولا به صورت زعفرانی همراه با پلو ساده یا سبزی پلو می‌پزند.

به گزارش تابناک، روشی که می‌خواهیم در این مطلب به شما آموزش بدهیم، نوعی ته‌انداز همراه با سسی مخصوص است که مرغ با آن مزه‌دار می‌شود و بعد از پخت بسیار نرم و آبدار و خوش‌طعم می‌شود. اگر دوست دارید این‌بار ته‌انداز را با روشی متفاوت درست کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه ته‌انداز مرغ همراه ما باشید.

مواد لازم برای پخت ته‌انداز مرغ

برنج: ۳ پیمانه

مرغ (ران، سینه یا بال و پاچین): به میزان دلخواه

سس مایونز: ۱ قاشق غذاخوری

دوغ: ۱ استکان

روغن مایع: نصف استکان

آبلیمو: ۲ قاشق غذاخوری

زعفران دم کرده غلیظ: به میزان لازم

نمک، زردچوبه، ادویه کاری، آویشن و پاپریکا: به میزان لازم

روغن برای ته قابلمه: به میزان لازم

طرز تهیه ته‌انداز مرغ

مرحله اول؛ مزه‌دار کردن مرغ:

یک کاسه مناسب را انتخاب کنید، سپس دوغ، روغن مایع، سس مایونز، آبلیمو، زعفران دم کرده، نمک، زردچوبه، کاری، آویشن و پاپریکا را داخل آن بریزید و خوب هم بزنید تا یکدست شود.

حالا تکه‌های مرغ را داخل این سس بریزید و خوب هم بزنید تا یکدست شود.

روی ظرف را بپوشانید و آن را به مدت ۲ ساعت داخل یخچال بگذارید تا استراحت کند.

مرحله دوم؛ آبکش کردن برنج:

بهتر است برنج حداقل ۳ ساعت با نمک خیس بخورد تا کیفیت بهتری داشته باشد.

اگر وقت دارید، حتماً از شب قبل برنج را خیس کنید.

برای آب‌کش کردن برنج قابلمه را تا دو سوم از آب پر کنید و روی حرارت بگذارید.

نمک را به آن اضافه کنید. وقتی آب به جوش آمد، باید برنج را اضافه کنید.

آبی را که به برنج اضافه شده بود و برنج با آن خیس خورده بود، خالی کنید و برنج خیس خورده را داخل آب درحال جوش بریزید.

حرارت برنج درحال جوش نباید کم باشد و شعله گاز باید متوسط رو به زیاد باشد.

درب قابلمه را نگذارید و صبر کنید تا آب برنج جوش بیاید.

وقتی آب دوباره به جوش آمد، چندبار با فاصله و البته با دقت برنج را هم بزنید تا دانه‌ها از هم باز شود.

دقت کنید برنج را خرد نکنید. تقریباً برنج حدود ده تا چهارده دقیقه باید بجوشد. البته زمان جوشیدن برنج به نوع آن بستگی دارد. زمانی برنج برای آب‌کش کردن مناسب است که دانه‌های آن نرم شود؛ ولی هنوز مغز آن سفت باشد.

بعد از اینکه برنج را آب‌کش کردید، اجازه بدهید آب برنج کاملاً گرفته شود.

سپس روی برنج آب سرد بریزید تا پخت دانه‌ها متوقف شود و همین‌طور نمک اضافی بین دانه‌های برنج بیرون رود تا برنج شور نشود.

اگر خواستید برنج بیشتر قد بکشد، وقتی برنج شروع به جوشیدن کرد، یک استکان آب سرد به آن اضافه کنید. این کار باعث می‌شود به برنج شوک وارد شود و بیش‌تر قد بکشد.

دقت داشته باشید که آب سرد را از وسط برنج اضافه نکنید؛ بلکه خیلی آرام از اطراف برنج اضافه کنید.

مرحله سوم؛ ترکیب مواد:

یک قابلمه نچسب را انتخاب کنید و کف قابلمه کمی روغن و زعفران بریزید.

حالا مرغ را همراه با سسش توی قابلمه بریزید و سطح مواد را صاف کنید.

برنج آبکش شده را روی لایه مرغ بریزید و صاف کنید.

دمکنی بگذارید و قابلمه را به مدت ۴۵ دقیقه روی حرارت اجاق گاز با شعله کم قرار بدهید تا مرغ بپزد و برنج دم بکشد.

بعد از پخت، قابلمه را داخل دیس موردنظرتان برگردانید و نوش جان.

نکات تکمیلی

برای درست کردن ته‌انداز می‌توانید از ران مرغ، سینه، فیله، بال یا پاچین به دلخواه استفاده کنید.

همیشه سعی کنید از زعفران دم کرده غلیظ استفاده کنید؛ چون هرقدر زعفران را با آب بیش‌تری دم کنید، کم‌رنگ‌تر می‌شود و مجبور می‌شوید برای به دست آوردن رنگ دلخواه‌تان از زعفران بیشتری استفاده کنید؛ بنابراین نحوه دم کردن زعفران بسیار مهم است. برای دم کردن زعفران ابتدا زعفران را بدون اضافه کردن شکر یا قند کاملاً پودر کنید. بعد به ازای ۱ قاشق چای‌خوری زعفران ۲ قاشق سوپ‌خوری آب جوش و ۲ تکه یخ به آن اضافه کنید. افزودن یخ باعث می‌شود به زعفران شوک وارد شود و رنگ بیش‌تری پس بدهد. زعفران را در ظرف دردار در فریزر نگهداری کنید و موقع استفاده اجازه بدهید در دمای محیط یخ زدایی شود. پس از هر بار استفاده دوباره زعفران باقی مانده را داخل فریزر قرار دهید. حواستان باشد زعفرانی که استفاده می‌کنید، تقلبی نباشد. برای اینکه بفهمید زعفران تقلبی یا خالص است. زعفران را بین انگشتتان بگذارید و فشار بدهید. اگر روغن پس نداد؛ یعنی خالص است. زعفران‌های تقلبی معمولاً براق هستند.