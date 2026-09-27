وزیر خارجه عراق به آمریکا رفت
وزیر خارجه عراق خبر داد که در راستای گفتوگو برای تکمیل گفتوگوها با طرف امریکایی و با هدف انتقال روابط عراق و امریکا به شراکت گسترده تر مبتنی بر منافع متقابل وارد واشنگتن شده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۶۲| |
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به گزارش تابناک، فؤاد حسین وزیر خارجه عراق طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که امروز وارد واشنگتن شده است.
وی افزود که در راستای تکمیل گفتوگوها با طرف امریکایی و با هدف انتقال روابط عراق و امریکا به شراکت گسترده تر مبتنی بر منافع متقابل، سلسله نشستهایی برگزار خواهد شد.
وی اظهار داشت که در جریان این سفر توسعه همکاری سیاسی و امنیتی و اقتصادی و گشودن افقهایی برای شراکت میان دو کشور در راستای خدمت به منافع عراق و تقویت امنیت و ثبات و توسعه آن و نیز حمایت از ثبات منطقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وزیر خارجه عراق در ادامه به وجود فرصتی برای مشارکت در نشستهایی با برخی از مهمترین مراکز اندیشه و مطالعات در واشنگتن اشاره کرد.
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