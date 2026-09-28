تهیه سیر ترشی خانگی به روشی ساده

طرز تهیه سیر ترشی خوشمزه و خانگی را مرحله‌به‌مرحله بخوانید؛ همراه با نکات مهم برای جا افتادن بهتر، انتخاب سرکه مناسب و جلوگیری از خراب شدن ترشی.

به گزارش تابناک؛ سیر ترشی از آن چاشنی‌هایی است که کنار خیلی از غذا‌های ایرانی جای خودش را دارد؛ تند، خوش‌عطر و هرچه بیشتر می‌ماند، خوش‌خوراک‌تر می‌شود. اگر دوست دارید سیر ترشی‌تان همان طعم اصیل و دلچسبی را داشته باشد که از ترشی‌های قدیمی انتظار دارید، این دستور را مرحله‌به‌مرحله دنبال کنید و یک ترشی سیر خانگی خوشمزه آماده کنید.

مواد لازم برای طرز تهیه ترشی سیر

مواد لازم میزان لازم

سیر ۱ کیلو

سرکه سیب و یا انگور به میزان لازم

نمک ۱ قاشق چایخوری

ترخون، آویشن یا برگ بو (اختیاری) به میزان لازم

اگر سیر ترشی را فقط به‌عنوان یک چاشنی کنار غذا می‌شناسید، بد نیست درباره خواص سیر ترشی هم بیشتر بدانید. در همان مطلب، طبع سیر ترشی و نکات مربوط به مصرف و عوارض آن نیز توضیح داده شده است.

طرز تهیه سیر ترشی

مرحله اول:

برای شروع طرز تهیه سیر ترشی با سرکه قرمز در ابتدا ریشه بوته‌های سیر را با چاقوی تمیز جدا کنید و پوست‌های ضخیم و اضافی را بگیرید؛ بهتر است یک لایه نازک پوست روی بوته باقی بماند تا حبه‌ها از هم جدا نشوند. سیر‌ها را بشویید و روی پارچه تمیز قرار دهید تا کاملاً خشک شوند.

مرحله دوم:

شیشه‌ای تمیز و کاملاً خشک برای درست کردن سیر ترشی انتخاب کنید و بوته‌های سیر را داخل آن بچینید. سیر‌های له‌شده، کپک‌زده یا دارای قسمت‌های خراب را داخل ترشی نریزید.

مرحله سوم:

نمک را روی سیر‌ها بریزید. در صورت تمایل می‌توانید مقدار کمی ترخون، آویشن یا برگ بو نیز بین سیر‌ها قرار دهید.

مرحله چهارم:

سرکه انگور یا سرکه سیب را روی سیر‌ها بریزید تا همه آنها کاملاً زیر سطح سرکه قرار بگیرند. حدود یک تا دو سانتی‌متر از بالای شیشه را خالی بگذارید و پس از چند دقیقه، در صورت پایین رفتن سطح سرکه، دوباره کمی سرکه اضافه کنید.

مرحله پنجم:

لبه شیشه را تمیز کرده و در آن را محکم ببندید. شیشه سیر ترشی را در محل خنک و دور از نور مستقیم نگهداری کنید و هنگام مصرف از قاشق یا چنگال تمیز و خشک استفاده کنید.

در برخی دستور‌های محلی برای خوش‌طعم‌تر و تیره‌تر شدن سیر ترشی از شیره خرما، شیره انگور یا رب انار استفاده می‌شود.

نکات تهیه سیر ترشی

سبز یا متمایل به آبی شدن بعضی از حبه‌های سیر پس از قرار گرفتن در سرکه معمولاً طبیعی است و به‌تنهایی نشانه خراب شدن ترشی نیست. در طرز تهیه ترشی سیر سفید با پوست این تغییر رنگ بر اثر واکنش ترکیبات طبیعی سیر در محیط اسیدی رخ می‌دهد.

برای تهیه سیر ترشی از سرکه انگور، سرکه سیب یا سرکه سفید خوراکی با اسیدیته حداقل ۵ درصد استفاده کنید. سرکه انگور و سیب طعم ملایم‌تر و سنتی‌تری ایجاد می‌کنند، در حالی که سرکه سفید طعم تیزتری دارد.

سرکه بالزامیک نیز به دلیل طعم شیرین و رنگ تیره، انتخاب معمولی برای سیر ترشی سنتی نیست.

اگر طعم معطرتر دوست دارید، مقدار کمی ترخون، آویشن یا یک برگ بو بین سیر‌ها قرار دهید. در استفاده از سبزی‌های معطر زیاده‌روی نکنید تا طعم اصلی سیر و سرکه تحت‌تأثیر قرار نگیرد.

سیر ترشی با گذشت زمان طعم ملایم‌تر و بافت نرم‌تری پیدا می‌کند. سیر ترشی جوان معمولاً تندتر و سفت‌تر است، در حالی که نمونه‌های قدیمی‌تر رنگ تیره‌تر و طعم جاافتاده‌تری دارند.

شیشه سیر ترشی را در محل خنک، خشک و دور از نور مستقیم نگهداری کنید. قرار دادن طولانی‌مدت ترشی در معرض نور و گرما توصیه نمی‌شود.

سیر‌ها باید همیشه زیر سطح سرکه باقی بمانند. اگر پس از مدتی سطح سرکه پایین آمد، آن را بررسی کنید و در صورت نیاز سرکه مناسب اضافه کنید.

هنگام برداشتن سیر ترشی همیشه از قاشق یا چنگال تمیز و خشک استفاده کنید و پس از مصرف، در شیشه را محکم ببندید.

منبع: نمناک