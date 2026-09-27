غریب آبادی خطاب به بسنت: جهان حیاط خلوت شما نیست
دولتهای مستقل روابط با ایران را بر اساس منافع و مصالح خود تعیین میکنند؛نه دستورات خزانهداری آمریکا.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۵۱| |
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به گزارش تابناک، کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه در واکنش به یاوه گویی اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا نوشت:
بسنت از اعزام تیم به کشورها برای دستور دادن درباره روابط اقتصادی با ایران سخن میگوید، گویی جهان را حیاط خلوت خود میپندارند.
دولتهای مستقل روابط با ایران را بر اساس منافع و مصالح خود تعیین میکنند؛نه دستورات خزانهداری آمریکا.
دوران تحمیل اراده با تهدید و تحریم رو به پایان است.
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