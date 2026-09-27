حشدالشعبی جایگاه ویژهای برای ایران بعد از جنگ رمضان پیدا کرد/ ایران موافق چه نوع خلع سلاح است؟
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، اندیشکده آمریکایی استیمسون در مقاله ای نوشته است: در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، قرار بود دو ضربالاجل همزمان شوند: خروج نیروهای باقیمانده آمریکایی و بینالمللی از عراق، و خلع سلاح گروههای مسلح عراقی. اما با نزدیک شدن به این تاریخ، جدول زمانی خلع سلاح بغداد بهطور فزایندهای مبهم شده است.
قاسِم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، اکنون گفته است که هیچ ضربالاجل مشخصی برای کمیته نظارت بر فرایند قرار دادن سلاحها تحت کنترل دولت وجود ندارد، در حالی که تاریخ ۳۰ سپتامبر همچنان برای خروج نیروهای ائتلاف اعمال میشود.
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این تمایز مهم است. ۳۰ سپتامبر بهجای آنکه پایان فرایند خلع سلاح را نشان دهد، ممکن است به آغاز مرحلهای طولانیتر و مدیریتشدهتر از نظر سیاسی از مذاکرات تبدیل شود. انتظار میرود علی الزیدی، نخستوزیر، در دیدار با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در نیویورک، زمان بیشتری برای این فرایند درخواست کند و در همان حال بر تعهد عراق به قرار دادن انحصاری استفاده از زور تحت اختیار دولت تأکید کند. یک منبع در دولت عراق نشان داده است که بغداد در حال حاضر انتظار ندارد این مسئله تا پایان سپتامبر حل شود و به دنبال مدیریت ضربالاجل است، نه رساندن فرایند به یک نتیجه قطعی.
این ابهام، دوراهی اصلی بغداد را بازتاب میدهد: قرار دادن سلاحها تحت کنترل دولت بدون برانگیختن رویارویی با جناحهای قدرتمند همسو با ایران که در نظام سیاسی و امنیتی عراق جای گرفتهاند. در حالی که برخی گروهها آمادگی بیشتری برای ادغام ساختارهای مسلح خود در دولت نشان دادهاند، چندین جناح از قدرتمندترینها — از جمله کتائب حزبالله و حرکت حزبالله النجباء — جدول زمانی خلع سلاح دولت را رد کردهاند و استدلال میکنند که نیروهای خارجی باید نخست عراق را ترک کنند.
این مسئله بهطور فزایندهای از این پرسش که آیا جناحهای مسلح عراق تا ۳۰ سپتامبر خلع سلاح خواهند شد، به این پرسش تغییر میکند که بغداد چگونه و تحت چه شرایطی میتواند سلاحها، ساختارهای فرماندهی و توانمندیهای نظامی آنها را تحت کنترل مؤثر دولت درآورد. با توجه به اینکه اکنون هیچ ضربالاجل مشخصی برای تکمیل این فرایند تعیین نشده است، دولت با چالش حفظ اجماع سیاسی، پاسخ به فشار واشنگتن و پرهیز از رویارویی با جناحهای قدرتمند روبهروست، در حالی که خود گروهها زمان بیشتری برای مذاکره بر سر شرایط ادغام خود در ساختار امنیتی عراق به دست میآورند.
نتیجه، یک گذار تدریجی و مورد مناقشه است که در آن ۳۰ سپتامبر ممکن است تنها آغاز یک فرایند طولانیتر باشد.
مسئله کلیدی صرفاً وجود سلاحها در دست نیروهای موسوم به حشد الشعبی (PMF) نیست، بلکه این است که آیا توانمندیهای نظامی و عملیاتی خارج از کنترل مؤثر زنجیره فرماندهی دولت باقی میمانند یا نه.
گروههای مسلح شرایط تعیین میکنند
در این زمینه، گروه کتائب سید الشهداء مشارکت خود را به ۱۰ خواسته مشروط کرد، از جمله خروج کامل نیروهای آمریکایی و ترکیهای، محدودیتهایی بر استفاده از حریم هوایی عراق، تقویت پدافند هوایی، کنترل فدرال بر مرزهای کردستان، و اخراج گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران از شمال عراق.
کتائب سید الشهداء حفظ سلاحهای خود را پاسخی به تهدیدهای امنیتی و نه ابزاری دائمی توصیف کرد و حفظ یا واگذاری آن را به تغییرات در محیط امنیتی عراق مشروط ساخت.
هادی العامری، رهبر دیرینه تیپهای بدر مورد حمایت ایران، این مسئله را بهعنوان تنظیم سلاحها و نه خلع سلاح کامل عنوان کرد. با این حال، العامری همچنین از اصل اختیار دولت بر سلاحها حمایت کرده است.
دولت عراق ۳۰ سپتامبر را بهعنوان ضربالاجل گروههای مسلح برای تعیین تکلیف سلاحهای باقیمانده خارج از کنترل دولت تعیین کرده بود تا با پایان برنامهریزیشده مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق همزمان شود. حیدر العبودی، سخنگوی دولت، گفت سلاحهایی که پس از ضربالاجل خارج از اختیار دولت بمانند، ممکن است با اقدامات قانونی روبهرو شوند.
با این حال، در اواخر اوت، الاعرجی، مشاور امنیتی عراق، روشن کرد که بغداد قصد دارد بهتدریج از طریق گفتوگو کنترل دولت بر سلاحها را دنبال کند و در همان حال از رویارویی مستقیم با گروههای مسلح قدرتمند شیعه پرهیز نماید.
از این منظر، مسئله اصلی خلع سلاح به معنای کلاسیک DDR (خلع سلاح، بسیجزدایی و بازادغام) نیست، بلکه انتقال کنترل مؤثر بر سلاحها، تصمیمگیری درباره استفاده از زور و اختیار فرماندهی به دولت مرکزی است.
لازم به ذکر است که حشد الشعبی، که در پی حمله داعش به عراق در سال ۲۰۱۴ ایجاد شد، در نوامبر ۲۰۱۶ بهطور رسمی توسط پارلمان عراق نهادینه شد. یک قانون به آن جایگاه حقوقی بهعنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق داد، آن را تحت اختیار مستقیم فرمانده کل قوا قرار داد و اعضای آن را از فعالیت سیاسی حزبی منع کرد.
دولت عراق در ژوئن ۲۰۲۶ تلاشها برای ایجاد انحصار دولتی بر سلاحهای حشد الشعبی را تشدید کرد و بر حاکمیت ملی و کنترل شدیدتر بر گروههای مسلح تأکید نمود. بغداد مذاکراتی را با هدف ادغام نیروهای شبهنظامی در ساختار امنیتی رسمی و قطع پیوندهای میان یگانهای حشد الشعبی و سازمانهای سیاسی دنبال کرده است.
در حالی که گروههایی مانند عصائب اهل الحق و سرایا السلام تا حدی آمادگی برای فعالیت در چارچوب دولت نشان دادهاند، کتائب حزبالله و حرکت حزبالله النجباء موضع سختتری اتخاذ کردهاند.
این موضوع شکافها میان جناحهای مسلح شیعه را برجسته میکند، که مواضع آنها عمدتاً بر پایه پیوندهای سیاسی و اقتصادیشان با تهران شکل میگیرد.
موضع ایران درباره خلع سلاح حشد الشعبی
شبهنظامیان حشد الشعبی علاوه بر نبرد با داعش، برای ایران نقشی در «محور مقاومت» ایفا کردهاند که فراتر از نقش نیروهای نیابتی ساده است. از زمانی که آمریکا و اسرائیل در فوریه به ایران حمله کردند، یگانهای حشد الشعبی به عربستان سعودی، اردن، پایگاههای آمریکایی و زیرساختهای انرژی عراق حمله کردهاند و به تهران امکان دادهاند تا بهطور غیرمستقیم به آن حملات پاسخ دهد.
با توجه به فشار آمریکا و دولت عراق برای خلع سلاح گروههای مقاومت، ایران از مخالفت صریح به تغییر ماهیت و نام فرایند — از خلع سلاح به تنظیم و ادغام — روی آورده است، تا سلاحها در دست گروههای همسو باقی بمانند.
از دید تهران، ادغام حقوقی و اداری گروههای مسلح عراقی ممکن است قابل قبول باشد، اما حذف توانمندیهای عملیاتی مستقل آنها یک زیان راهبردی بزرگ تلقی میشود. این نگرانی در جریان سفر گزارششده اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به بغداد در اوت ۲۰۲۶ برجسته شد، جایی که او بر اساس گزارشها از جناحهای همسو با ایران خواست تا فعلاً سلاحهای خود را تحویل ندهند و در همان حال از رویارویی مسلحانه با دولت عراق پرهیز کنند و به دنبال راهحل سیاسی باشند.
سفر محمدباقر قالیباف، رئیس پارلمان ایران، به بغداد در ۱۹ اوت نیز بر ضرورت پرهیز از رویارویی میان دولت عراق و جناحهای همسو با ایران تأکید کرد و شامل پیشنهادهایی برای جابهجایی موقت سلاحهای سنگین تا زمان توافق سیاسی بود.
در مجموع، ایران به دنبال راهحل مذاکرهشدهای است که توانمندیهای هستهای جناحهای همسو با ایران را حفظ کند.
اتکای فزاینده ایران به شبهنظامیان عراقی بازتاب ضعیف شدن «محور مقاومت» گستردهتر آن پس از افول حزبالله در لبنان و از دست رفتن سوریه بهعنوان یک کریدور راهبردی است. این امر اهمیت گروههای مسلح عراقی همسو با ایران و حوثیها را بهعنوان داراییهای منطقهای کلیدی باقیمانده برای تهران افزایش داده است.
با این حال، حشد الشعبی در بازداشتن حملات آمریکا و اسرائیل به ایران کمتر از قدرتنمایی منطقهای و اقدام تلافیجویانه موفق بوده است.
در این زمینه، حملات اخیر به خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی، که دولتهای عراق و عربستان هر دو آن را به گروههای مقاومت در عراق نسبت دادهاند، با هدف خنثی کردن تلاشهای عربستان برای دور زدن تنگه هرمز و بالا بردن قیمت انرژی انجام شد تا اهرم ایران در کنترل تنگه تضعیف نشود.
ایران بهطور فزایندهای رویارویی کنونی را نه بهعنوان یک تبادل دوجانبه با آمریکا یا اسرائیل، بلکه بهعنوان یک جنگ چندجبههای میبیند که در آن جبهههای مختلف — از جمله عراق، خلیج فارس و گلوگاههای دریایی مهم از نظر راهبردی — در یک فضای نبرد راهبردی واحد ادغام شدهاند.
حفظ حشد الشعبی در ساختار قدرت
نفوذ سیاسی، اقتصادی و نهادی حشد الشعبی آن را به بخش مهمی از اهرم گستردهتر تهران در عراق تبدیل میکند. بر این اساس، نتیجه مورد ترجیح ایران لزوماً حفظ حشد الشعبی به شکل کنونی آن نیست، بلکه حفظ درجهای از توانایی نظامی و سیاسی مستقل میان جناحهای همسو با ایران است.
از دید ایران، این ساختار دوگانه یک مزیت راهبردی ارائه میدهد: به توانمندیهای نظامی اجازه میدهد در نهادی که از مشروعیت دولتی و دسترسی به بودجه عمومی برخوردار است جای گیرند، در حالی که برخی گروههای تشکیلدهنده را قادر میسازد تا در شرایط خاص، درجهای از خودمختاری عملیاتی را حفظ کنند.
بُعد مهم دیگر این بحران، پیوند میان مسئله سلاحها، حضور ترکیه و وضعیت امنیتی در شمال عراق است.
گروههای همسو با ایران — بهویژه کتائب سید الشهداء — مسئله واگذاری سلاحها را به نیروهای ترکیه، فعالیتهای حزب کارگران کردستان، وضعیت مرزهای منطقه کردستان و حضور گروههای مخالف جمهوری اسلامی در شمال عراق پیوند دادهاند. کتائب سید الشهداء در شرایط ۲۹ اوت خود نیز خواستار خروج نیروهای ترکیه و انتقال کنترل مرزهای منطقه کردستان به دولت فدرال عراق شد.
در عمل، این گروهها استدلال میکنند تا زمانی که تهدیدهای خارجی علیه عراق باقی است، خلع سلاح کامل جناحهای مسلح شیعه توصیه نمیشود.
از نظر سیاسی، این استدلال توجیهی برای حفظ سلاحها فراهم میکند و بحث را از اختیار دولت بر سلاحها به مسئله گستردهتر حاکمیت عراق منتقل میسازد. با این حال، این استدلال با موضع دولت و ریاستجمهوری عراق درباره وضعیت پیشمرگههای منطقه کردستان در تضاد است. رئیسجمهور عراق اعلام کرده است که پیشمرگه — یک نیروی مسلح تاریخی کرد — به دلیل جایگاه قانونی خود، بخشی از تلاش برای خلع سلاح و ادغام گروههای غیردولتی نیست.
ایران همچنین نگران است که گسترش همکاری اقتصادی و ژئوپلیتیکی میان بغداد و آنکارا، بهویژه در چارچوب پروژه جاده توسعه، بتواند بهتدریج جایگاه عراق را در آرایشهای منطقهای به شیوههایی تغییر دهد که به نفع ترکیه و به زیان ایران باشد.
در این زمینه، جنگ ۲۰۲۶ ارزش راهبردی مسیرهای تجاری جایگزین از طریق ترکیه، از جمله جاده توسعه، را افزایش داده است. این پروژه میتواند وابستگی کشورهای عربی خلیج فارس به تنگه هرمز را کاهش دهد و در نتیجه اهرم ایران را تضعیف کند. در نتیجه، گروههای همسو با ایران در عراق با چنین پروژههایی مخالفند.
ظهور اشکال جدید همکاری میان ترکیه، عربستان سعودی، پاکستان و مصر نیز میتواند محیط راهبردی ایران را تغییر دهد. اگرچه این روابط لزوماً یک بلوک منسجم ضدایرانی تشکیل نمیدهند، همکاری امنیتی عمیقتر میان این دولتها میتواند ظرفیت بازدارندگی جمعی آنها را افزایش دهد و در صورت نهادینه شدن بیشتر، فضای مانور منطقهای تهران را محدود کند.
در این محیط گستردهتر، حشد الشعبی دیگر صرفاً یک نیروی نیابتی با کارکرد بازدارنده نیست، بلکه ابزاری است که ایران میتواند از طریق آن یک دکترین تهاجمی را در چارچوب جنگ منطقهای و فرسایشی اجرا کند.
این نقش نوظهور، بهویژه هنگامی که برای هدف قرار دادن مستقیم شرکا و منافع آمریکا به کار میرود، به عاملی بیثباتکننده تبدیل شده است که میتواند ترتیبات امنیتی موجود را مختل کند. در نتیجه، عراق در خطر آن است که از یک منطقه عقب نسبتاً امن به یک جبهه خط مقدم رویارویی منطقهای ایران با آمریکا و شرکای آن تبدیل شود.
بنابراین، تمایز کلیدی برای تهران نه میان وجود و عدم وجود حشد الشعبی بهعنوان یک نهاد، بلکه میان ادغام نهادی رسمی و حذف واقعی توانمندیهای نظامی و عملیاتی مستقل است. ایران میتواند بالقوه اولی را بپذیرد؛ دومی یک چالش راهبردی هستهای برای تهران است.