قیمت طلا و سکه امروز دو چهره‌ کاملاً متفاوت از خود نشان داد؛ از یک سو سکه امامی با افت ۶۰۰ هزار تومانی قهرمان افت شد و از سوی دیگر ربع‌سکه با جهش ۱.۵۶ درصدی، بیشترین رشد را از آنِ خود کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت سکه امامی امروز ۶۰۰ هزار تومان جا خالی داد و به ۲۳۷.۹ میلیون تومان سقوط کرد؛ اما در همان لحظه، ربع‌سکه خیلی آرام و بی‌سروصدا ۱ میلیون تومان بالا رفت که این رفتار متناقض، مثل یک معماست.

سکه امامی یا طرح جدید امروز با افت ۶۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز رکورد زد و از ۲۳۸،۵۰۰،۰۰۰ به ۲۳۷،۹۰۰،۰۰۰ افت کرد؛ این درحالی است که سکه امامی که شاخص اصلی بازار است، امروز کمی افت داشته است و این کاهش جزئی، نشان‌دهنده‌ی آرامش نسبی یا تعدیل بعد از جهش‌های قبلی است.

قیمت سکه بهار آزادی (طرح قدیم)، اما با رشد ۸۰۰ هزار تومانی از ۲۳۴،۱۰۰،۰۰۰ به ۲۳۴،۹۰۰،۰۰۰ رسید که رشد ۰.۳۴درصدی داشته است و جالب است که در حالی که سکه امامی افت کرده اما سکه طرح قدیم رشد کرده است و این رفتار ناهمگون، نشانه‌ی نبود جهت‌گیری واحد در بازار است.

تابناک روز گذشته در گزارشی با عنوان قیمت طلا و سکه امروز قله‌نشینی کرد/ دو سناریو پیش پای بازار طلا به بررسی قیمت طلا و سکه که با جهشی چشمگیر درحال فتح قله‌ های قیمتی بود پرداخت به طوری که انس جهانی روز گذشته به ۴,۲۸۵ دلار رسید .

سیگنال سردرگمی یا شروع یک اصلاح ناگهانی؟

اما هرگرم طلای ۱۸ عیار افت جزئی را ثبت کرد به طوری که از ۲۳،۸۴۲،۳۰۰ به ۲۳،۸۳۰،۷۴۰ رسید و طلا به‌عنوان شاخص شفاف‌تر، تقریباً ثابت مانده و فقط افت جزئی داشته است که این نشان می‌دهد که ارزش ذاتی طلا تغییر محسوسی نکرده و نوسانات، عمدتاً در سکه‌هاست.

آبشده (مثقال) نیز افت جزئی کرد و از ۱۰۳،۲۸۰،۰۰۰ به ۱۰۳،۲۳۰،۰۰۰ رسید؛ این درحالی است که هماهنگ با گرم ۱۸ عیار، آبشده هم افت جزئی داشته و نسبتاً ثابت مانده است. همچنین قیمت نیم سکه، اما با رشد ۱.۱ میلیون تومانی از ۱۲۲،۳۰۰،۰۰۰ به ۱۲۳،۴۰۰،۰۰۰ رسید و نیم‌سکه رشد محسوسی داشت که علت آن احتمالا هجوم تقاضا به قطعات متوسط است.

ربع سکه و نیم سکه بازار را تسخیر کردند!

البته قیمت ربع سکه نیز رشد ۱ میلیون تومانی را داشت؛ به طوری که از ۶۴،۱۰۰،۰۰۰ به ۶۵،۱۰۰،۰۰۰ رسید که بیشترین رشد را دربین قطعات سکه از آن خود کرد که باز هم نشانه دیگری برای هجوم سرمایه‌های خرد و ضعف قدرت خرید است.

اما قیمت سکه گرمی مانند دیروز ثابت و بدون تغییر مانند و تقاضا برای کوچک‌ترین قطعه سکه، ثابت بوده است؛ بنابراین رفتار بازار سکه و طلا ناهمگون است درحالی که سکه امامی یا بزرگ‌ترین قطعه افت داشت، اما نیم‌سکه و ربع‌سکه رشد را تجربه کردند و این یعنی سرمایه‌ها از قطعات بزرگ به سمت قطعات کوچک‌تر سوق پیدا کرده‌اند و سفته‌بازان خرد وارد بازار شده‌اند و به اقلام کوچک‌تر هجوم آورده‌اند همچنین ضعف قدرت خرید در بازار‌های بزرگ، باعث پناه گرفتن در قطعات خرد شده است.

به نظر می‌رسد خرید در قله سکه امامی ۲۳۷.۹ میلیون مساله‌ای پرریسک باشد چراکه اگر حباب سکه شکسته شود، این خریداران با ضرر سنگین مواجه می‌شوند، اما طلای ۱۸ عیار و آبشده که به ارزش ذاتی نزدیک‌ترند، دارایی‌های امن‌تری محسوب می‌شوند.