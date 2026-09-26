قیمت طلا و سکه امروز صعودی شد و امروز بازار طلا در ایران با دو محرک اصلی روبه‌رو شد؛ اونس جهانی با رشد ۱۸ دلاری به ۴,۲۸۵ دلار رسید و دلار آمریکا نیز به ۲۳۴ هزار تومان رسید و به‌عنوان لنگر داخلی، قیمت‌های طلا را تقویت کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز با جهشی چشمگیر، بار دیگر قله‌نشینی را تجربه کرد به طوری که انس جهانی با رشد به ۴,۲۸۵ دلار رسید و در بازار داخلی، هر گرم ۱۸ عیار به کانال ۲۳.۸ میلیون و قیمت طلا و سکه باز هم خریداران را شوکه کرد به طوری که قیمت سکه امامی به ۲۳۸.۴ میلیون تومان رسید و حالا سوال این است که آیا این صعود ادامه دارد یا بازار با حباب روبه‌روست؟

امروز بازار طلا با هم‌افزایی دو محرک روبه‌رو شد ؛ از یکسو اونس جهانی با رشد حدود ۱۸ دلاری به ۴,۲۸۵ دلار رسید؛ سطحی که برای عبور از مرز ۴,۳۰۰ دلاری، فقط یک گام کوچک فاصله دارد و ازسویی دیگر دلار آمریکا نیز با رشد ملایم به ۲۳۴,۰۰۰ تومان رسید و به‌عنوان لنگر داخلی، قیمت‌های طلا را تقویت کرد.

تابناک روز گذشته درخصوص قیمت طلا و سکه در گزارشی با عنوان قیمت طلا و سکه در بازار امروز / خریداران در شوک قیمتی! به مساله افزایش قیمت ها و پیش بینی بازار طلا و سکه پرداخت و به این مساله پرداخت که آیا قرار است بازار تهران با شوک قیمتی جدیدی روبه‌رو شود؟

اما رصد قیمت‌های لحظه‌ای بازار نشان می‌دهد که انس جهانی طلا با ۴،۲۸۵ دلار نسبت به روز‌های گذشته ۰.۴ درصد رشد داشته است و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۳،۸۶۹،۹۸۴ تومان شد که نسبت به روز‌های گذشته ۲ درصد رشد داشته است و هر گرم ۲۴ عیار به ۳۱،۸۲۳،۴۶۲ تومان رسید که افزایش ۲ درصدی داشته است و اما قیمت سکه امامی به ۲۳۸،۴۰۰،۰۰۰ تومان تومان رسید که ۰.۸ درصد رشد را در کارنامه خود ثبت کرد و سکه طرح قدیم به ۲۳۵،۵۰۰،۰۰۰ تومان رسید و ۱ درصد رشد را ثبت کرد همچنین قیمت نیم سکه ۱۲۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان شد که نسبت به روز پنج شنبه ۱.۵ درصد افزایش یافت. اما در قطعات خردتر قیمت ربع سکه به ۶۴،۲۰۰،۰۰۰ تومان رسید که ۳.۵ رشد داشت و سکه گرمی ۳۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان تومان شد که ۳ درصد افزایش داشت.

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به نظر می‌رسد که رشد چشمگیر قطعات خرد بیشتر بوده است به طوری که قیمت ربع سکه ۳.۵ و قیمت سکه گرمی ۳ درصد افزایش را از هفته گذشته به ثبت رسانده که بیشترین رشد نسبی را داشته است که این نشانه‌ی ضعف قدرت خرید و هجوم سرمایه‌های کوچک به بازار است همچنین نشان دهنده این است که بخش‌های کم‌درآمد جامعه نیز برای حفظ ارزش پول، به اقلام خرد طلا پناه آورده‌اند.

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اما اگر اونس از مرز ۴,۳۰۰ دلار عبور کند احتمالا هر گرم ۱۸ عیار به سمت ۲۴.۵ تا ۲۵ میلیون حرکت کند و سکه امامی کانال ۲۵۰ میلیون را هدف می‌گیرد و تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌های پولی انبساطی جهانی نیز در این میان بی تاثیر نیست. اما اگر تنش‌ها کم شود یا حرکت اونس به زیر ۴,۲۵۰ دلار برسد می توان انتظار داشت حباب سکه به‌دلیل حباب، اصلاح شود .

به نظر می رسد با این دست فرمان ، بازار طلا و سکه امروز در روندی صعودی و پرحرارت حرکمت کند این درحالی است که اونس جهانی در آستانه‌ی مرز ۴,۳۰۰ دلار رسیده است، قیمت‌های داخلی نیز با هجوم سرمایه‌های خرد و بزرگ هم‌زمان در حال اوج‌گیری‌ هستند اما نظارت بر مرز ۴,۳۰۰ دلاری اونس و دلار ۲۳۴ هزار تومانی، کلید تصمیم‌گیری هوشمندانه در روزهای پیش‌روست.