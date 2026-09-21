فرمانده کل ارتش با تأکید بر هوشیاری و آمادگی کامل نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح با اتکال به خداوند و تکیه بر پشتیبانی ملت، در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی ایران عزیز لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.

به گزارش تابناک؛ امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن دوران، بر ایستادگی نیروهای مسلح ایران اسلامی و ملت ایران در برابر دشمنان تأکید و تصریح کرد که نیروهای مسلح در دفاع از استقلال ایران عزیز در برابر دشمنان، لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه بزرگ ملت ایران در صیانت از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور و تجلی‌گاه ایمان، ایثار و مجاهدت مردان و زنانی است که در آزمونی بزرگ، با ایستادگی و فداکاری، نقشه‌های دشمنان این مرزوبوم را با ناکامی مواجه ساختند.

امروز، پس از گذشت سال‌ها از آن دفاع پرافتخار، ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در امتداد همان مکتب و با تکیه بر تجارب گران‌سنگ دفاع مقدس، در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه جلوه‌های دیگری از اقتدار، انسجام و آمادگی خود را به نمایش گذاشتند و بار دیگر ثابت کردند که تعرض به امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی، با پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

جنگ‌های تحمیلی اخیر، اگرچه در شکل، ابزار و اقتضائات با دفاع مقدس تفاوت داشت، اما در یک حقیقت با آن دوران اشتراک داشت؛ ملت ایران بار دیگر در برابر تجاوز و زیاده‌خواهی دشمن، یکپارچه ایستاد و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، تجربه و توان بومی، از کیان و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند.

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دفاع مقدس به ما آموخت که اتکا به ایمان و اراده ملی، وحدت و بصیرت مردم و توان نیروهای مسلح، پشتوانه‌ای مستحکم برای امنیت و اقتدار کشور است. امروز ثمره سال‌ها مجاهدت، خودباوری و خودکفایی دفاعی، در توانمندی‌های بومی نیروهای مسلح و آمادگی آنان برای دفاع از آسمان، زمین و آب‌های کشور که حاصل اعتماد به نیروهای داخلی و مجاهدت نسل‌های پی‌درپی از فرزندان این ملت است، ظرفیتی عظیم در دفاع از آسمان، زمین و آب‌های میهن اسلامی، برای کشور ایجاد کرده است.

امروز نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با اتکال به خداوند متعال، تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) و با تکیه بر پشتیبانی ملت شریف ایران که بی‌تردید پشتوانه اصلی اقتدار نیروهای مسلح هستند، با هوشیاری و آمادگی کامل ایستاده‌اند و در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی ایران عزیز، لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.

اینجانب، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس و شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، جانبازان، ایثارگران، رزمندگان و خانواده معظم شهدا، در برابر فداکاری، صبر و استقامت آنان سر تعظیم فرود می‌آورم و هفته دفاع مقدس را تبریک عرض می‌کنم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی