En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

خط‌ونشان فرمانده کل ارتش در دفاع از ایران

فرمانده کل ارتش با تأکید بر هوشیاری و آمادگی کامل نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح با اتکال به خداوند و تکیه بر پشتیبانی ملت، در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی ایران عزیز لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۴۶
| |
2145 بازدید
سرلشکر حاتمی

به گزارش تابناک؛ امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن دوران، بر ایستادگی نیروهای مسلح ایران اسلامی و ملت ایران در برابر دشمنان تأکید و تصریح کرد که نیروهای مسلح در دفاع از استقلال ایران عزیز در برابر دشمنان، لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
۳۱ شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه بزرگ ملت ایران در صیانت از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور و تجلی‌گاه ایمان، ایثار و مجاهدت مردان و زنانی است که در آزمونی بزرگ، با ایستادگی و فداکاری، نقشه‌های دشمنان این مرزوبوم را با ناکامی مواجه ساختند.

امروز، پس از گذشت سال‌ها از آن دفاع پرافتخار، ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در امتداد همان مکتب و با تکیه بر تجارب گران‌سنگ دفاع مقدس، در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه جلوه‌های دیگری از اقتدار، انسجام و آمادگی خود را به نمایش گذاشتند و بار دیگر ثابت کردند که تعرض به امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی، با پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

جنگ‌های تحمیلی اخیر، اگرچه در شکل، ابزار و اقتضائات با دفاع مقدس تفاوت داشت، اما در یک حقیقت با آن دوران اشتراک داشت؛ ملت ایران بار دیگر در برابر تجاوز و زیاده‌خواهی دشمن، یکپارچه ایستاد و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، تجربه و توان بومی، از کیان و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند.

بیشتر بخوانید:  سرلشکر حاتمی: پاسخ قاطع به دشمن تا تنبیه کامل ادامه دارد 
دفاع مقدس به ما آموخت که اتکا به ایمان و اراده ملی، وحدت و بصیرت مردم و توان نیروهای مسلح، پشتوانه‌ای مستحکم برای امنیت و اقتدار کشور است. امروز ثمره سال‌ها مجاهدت، خودباوری و خودکفایی دفاعی، در توانمندی‌های بومی نیروهای مسلح و آمادگی آنان برای دفاع از آسمان، زمین و آب‌های کشور که حاصل اعتماد به نیروهای داخلی و مجاهدت نسل‌های پی‌درپی از فرزندان این ملت است، ظرفیتی عظیم در دفاع از آسمان، زمین و آب‌های میهن اسلامی، برای کشور ایجاد کرده است.

امروز نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با اتکال به خداوند متعال، تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) و با تکیه بر پشتیبانی ملت شریف ایران که بی‌تردید پشتوانه اصلی اقتدار نیروهای مسلح هستند، با هوشیاری و آمادگی کامل ایستاده‌اند و در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی ایران عزیز، لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.

اینجانب، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس و شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، جانبازان، ایثارگران، رزمندگان و خانواده معظم شهدا، در برابر فداکاری، صبر و استقامت آنان سر تعظیم فرود می‌آورم و هفته دفاع مقدس را تبریک عرض می‌کنم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر ستاد امیر حاتمی

اشتراک گذاری
برچسب ها
سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش بیانیه ارتش ایران دفاع از ایران نیروهای مسلح
سید موسی شبیری زنجانی؛ فقیهی که از حافظه‌اش برای تاریخ نوشت
آخرین عکس آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فرمانده کل ارتش: اشتباه دشمن کارش را دشوار می‌کند
سرلشکر حاتمی: اتحاد ارتش و سپاه، ضامن امنیت است
ارتش آماده پاسخ کوبنده به هرگونه تجاوز و تهدید است
سرلشکر حاتمی: امروز از هر روز دیگر آماده‌تر هستیم
ارتش: به هر اقدام دشمن، چندبرابر پاسخ خواهیم داد
سرلشکر حاتمی: پاسخ قاطع به دشمن تا تنبیه کامل ادامه دارد
روز شانزدهم/موج ۵۴ عملیات وعده صادق ۴/شلیک موشک استراتژیک و سوخت جامد سجیل علیه مراکز عملیات هواپایه رژیم
پزشکیان: من هم جان فدای ایران هستم
فرمانده‌کل ارتش:هر تهدید باپاسخ کوبنده مواجه می‌شود
سرلشکر حاتمی: تقاص خون شهدا را خواهیم گرفت
میزبانی عراقچی از فرماندهان ارشد ارتش ایران
هشدار قاطع فرمانده کل‌ارتش به دشمنان
پیام مشترک وحدت سران قوا در صفحه فرمانده کل ارتش
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!
درگذشت امیر نوری؟! واکنش ویدیویی مهران غفوریان را ببینید
افشای رمز رابطه جنسی مهران مدیری و سحر زکریا در پاورچین!
قهرمان جوان ووشوی جهان در گلستان درگذشت
جنجال حجاب استایل‌ها در رزمایش جانفدا را ببینید
سیر و عسل؛ معجون طلایی یا بمب جانبی!
اعترافات جاسوس موساد که امروز اعدام شد
تصاویر جنجالی که باعث پلمب رستوران شد
لاله مرزبان به ایران بازمی‌گردد؟ پاسخ عجیبش را بشنوید
تصاویر ماهواره‌ای ادعایی آمریکا از تاسیسات حساس ایران؛ مقدمه‌چینی حمله؟!
آخرین وضعیت امیر نوری پس از تصادف
ویدیوی تازه از خلبان آمریکایی حین فرار از ایران!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
پیش‌ بینی قیمت طلا، سکه و دلار شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵
گزارش سی‌ان‌ان از ۱۴ ماهواره روسی که به ایران اطلاعات می‌دهند
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۳ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۱ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۹ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۳ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005qza
tabnak.ir/005qza