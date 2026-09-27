ادعای عجیب عربستان درباره حمله ایران!

به گزارش تابناک؛ فیصل بن فرحان وزیر خارجه سعودی در سخنرانی سازمان ملل متحد ادعا کرد که ایران به این کشور و کشورهای منطقه حمله کرده است.

وی در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایران را به انجام حملات علیه عربستان و دیگر کشورهای منطقه متهم کرد و از جامعه بین‌المللی خواست در برابر تهدیدهای علیه صلح و امنیت بین‌المللی مسئولیت خود را انجام دهد.

بن فرحان در سخنرانی خود مدعی شد: "عربستان سعودی و کشورهای منطقه در معرض تجاوزات ایران قرار گرفته‌اند که امنیت، توانمندی‌ها و تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی آنها را هدف قرار داده است."

وزیر خارجه سعودی در سخنرانی خود از "خلیج عربی" برای خلیج فارس استفاده کرد.

تهران حمله به کشورهای منطقه را رد می کند و در مقابل می گوید آمریکا در حملات علیه ایران از پایگاه های خود در این کشورها استفاده کرده است در نتیجه به پایگاه ها و نیروهای نظامی آمریکا در کشورهای منطقه حملاتی انجام داده است.

ایران در جنگ 40 روزه و پس از آن به مراکز آمریکا، تاسیسات انرژی و دیگر نقاط در کشورهای منطقه حملاتی داشته است.

بن فرحان پس از طرح این اتهام، بر حق عربستان برای حفاظت از امنیت و حاکمیت این کشور تأکید کرد و گفت ریاض "حق کامل" خود برای حفاظت از امنیت، حاکمیت، شهروندان، ساکنان و امکانات و توانمندی‌های ملی خود را محفوظ می‌داند.

او ادعا کرد: "عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه هدف حملات وحشیانه ایران قرار گرفته‌اند که امنیت، منابع و زیرساخت‌های غیرنظامی و اقتصادی آنها را هدف قرار داده است. این کشور بر حق کامل خود برای محافظت از امنیت، حاکمیت، شهروندان، ساکنان و دارایی‌های ملی خود تأکید می‌کند و از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که به مسئولیت‌های خود در مقابله با همه تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی عمل کند".

وی افزود: "امنیت منطقه خلیج فارس بخش جدایی‌ناپذیر امنیت منطقه‌ای و جهانی است و ثبات این منطقه حیاتی مستقیماً با امنیت انرژی جهانی، تداوم تجارت بین‌المللی و پایداری زنجیره‌های تأمین جهانی مرتبط است."

وزیر خارجه عربستان همچنین از جامعه بین‌المللی خواست مسئولیت خود را در برابر آنچه تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی توصیف کرد، انجام دهد.

بن فرحان در ادامه سخنان خود، امنیت خلیج فارس را بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت منطقه و جهان دانست. بر اساس گزارش قنا، او گفت ثبات خلیج فارس ارتباط مستقیمی با امنیت انرژی جهانی، تداوم تجارت بین‌المللی و پایداری زنجیره‌های تأمین جهانی دارد.

وزیر خارجه عربستان همچنین بر اهمیت آزادی کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی تأکید کرد و خواستار بازگشت شرایط تنگه هرمز به وضعیت پیش از 9 اسفند 1404 شد. امریکا و اسرائیل روز 9 اسفند جنگ 40 روزه علیه ایران را شروع کردند. تهران هم در واکنش تنگه هرمز را بست. تنگه در چند مرحله بازگشایی شد اما هم اکنون بسته است.

روزنامه سعودی گزت گزارش داد که بن فرحان بر حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، باب‌المندب، دریای سرخ و خلیج عدن تأکید کرده و گفته است عربستان با استفاده از آبراه‌های حیاتی به عنوان ابزار فشار، تهدید یا آسیب‌رساندن به منافع سایر کشورها مخالف است.

بن فرحان همچنین از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه حمایت کرد. الجزیره گزارش داد که وزیر خارجه عربستان از تلاش‌های قطر و پاکستان برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا حمایت کرده و بر ضرورت دستیابی به ترتیبات منطقه‌ای "جامع و پایدار" تأکید کرده است.

در بخش دیگری از سخنان خود، وزیر خارجه عربستان از حملات حوثی‌ها علیه عربستان و کشتی‌های تجاری نیز انتقاد کرد و از جامعه بین‌المللی خواست با تهدیدهای علیه کشتیرانی در دریای سرخ و باب‌المندب مقابله کند. الجزیره گزارش داد که بن فرحان از بیانیه شورای امنیت در محکومیت حملات حوثی‌ها علیه عربستان و کشتی‌های تجاری استقبال کرده است.

وزیر خارجه سعودی افزود: حفاظت از دریانوردی بین‌المللی و تضمین پایداری زنجیره‌های تأمین جهانی، مسئولیتی مشترک است که مستلزم همکاری جدی بین‌المللی برای جلوگیری از قرار گرفتن اقتصاد جهانی در معرض خطراتی است که کل جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این زمینه، مملکت سعودی بر اهمیت تضمین آزادی دریانوردی در تمام آبراه‌های بین‌المللی، به ویژه تنگه هرمز و باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن تأکید می‌کند. همچنین بر لزوم بازگرداندن وضعیت تنگه هرمز به قبل از 28 فوریه، بدون اعمال هیچ گونه هزینه یا محدودیتی، تأکید می‌کند و استفاده از این آبراه‌های حیاتی توسط هر طرفی را به عنوان ابزاری برای فشار، تهدید یا آسیب رساندن به منافع کشورها، مطابق با قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل، رد می‌کند.

فیصل بن فرحان درباره فلسطین هم گفت: رنج مداوم مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری، هدف قرار دادن غیرنظامیان توسط اشغالگران اسرائیلی، ممانعت از کمک‌های بشردوستانه، تلاش برای آوارگی اجباری و ادامه گسترش غیرقانونی شهرک‌سازی، نقض جدی قوانین بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. مملکت سعودی هرگونه تلاش برای آوارگی یا تغییر واقعیت سرزمین فلسطین را رد می‌کند و تأکید می‌کند که صلح عادلانه و پایدار تنها از طریق اجرای راه‌حل دو کشوری و تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی در مرزهای 1967 به پایتختی قدس شرقی محقق می‌شود.

وزیر خارجه سعودی مجموعه انصارالله (حوثی ها) یمن نزدیک به ایران را یک گروه "شبه نظامی تروریستی" توصیف کرد و ادعا کرد این گروه به مراکز غیرنظامی کشورش حمله کرده است.

وزیر خارجه به چشم انداز 2030 کشورش هم اشاره کرد و گفت: دستاوردهای حاصل از چشم‌انداز، 10 سال پس از آغاز آن، الگویی از تحول ملی جامع مبتنی بر تنوع اقتصادی، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، تقویت نوآوری، توانمندسازی جوانان و زنان، توسعه بخش خصوصی و ایجاد پایداری را نشان می‌دهد. این چشم‌انداز به تقویت جایگاه کشور به عنوان یک قطب منطقه‌ای و بین‌المللی برای تجارت، سرمایه‌گذاری، گردشگری، صنعت، فناوری و لجستیک کمک کرده است.

او افزود: در این چارچوب، سهم فعالیت‌های غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی به ۵۵ درصد رسیده و نرخ بیکاری در میان سعودی‌ها در سال ۲۰۲۶ به ۶.۴ درصد کاهش یافته است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۶، ۱۲.۳ درصد بود.

منبع: عصرایران