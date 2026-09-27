تظاهرات مردمی و اقدامات اعتراضی مقاومت عراق، حتی می‌تواندمنجر به سقوط دولت "علی الزیدی" شود. اکثریت شیعیان عراق از تصمیم الزیدی به تبعیت از تحریم هوایی دولت ترامپ علیه ایران، به شدت خشمگین هستند.

پروازهای ایران، میدان کشمکش عراق و آمریکا شد

به گزارش تابناک؛ شهرهای مختلف عراق از جمله بغداد، بصره و نجف روز گذشته شاهد برگزاری تظاهرات ضد تصمیم دولت "علی الزیدی" نخست وزیر جدید عراق در تبعیت از اعمال تحریم های هوایی علیه ایران بود.

همزمان با اعلام فرودگاه های عراق برای نپذیرفتن پروازهای از مبدا و به مقصد ایران، گروه های مختلف مردمی و مقاومت عراق دولت الزیدی را تهدید به مقابله کردند.

علی الزیدی از تکنوکرات ها و کارآفرین های عراقی است که با اعمال فشار دولت ترامپ به منصب نخست وزیری رسیده و طی ماه های گذشته تلاش کرده با تبعیت از خواست های دولت آمریکا، از ایران و محور مقاومت فاصله بگیرد.

در یکی از بحث برانگیزترین تصمیم ها، دولت الزیدی به تبعیت از تحریم های هوایی آمریکا علیه ایران، پروازهای از مبدا و به مقصد ایران را از فرودگاه های عراق لغو کرده است.

این تصمیم، تاثیراتی جدی بر روابط دو کشور همسایه خواهد داشت و از سوی دیگر شرایط رفت و آمد میلیون ها اتباع عراقی به ایران تحت قالب گردشگر و بازرگان و دانشجو و.. را مختل خواهد ساخت. عراقی ها مهم ترین گردشگران خارجی در ایران هستند و سالانه بیش از 3 میلیون گردشگر عراقی به ایران سفر می کنند که میلیاردها دلار برای اقتصاد ایران درآمدزایی دارد.

همچنین بر اساس اعلام سفیر عراق در ایران، حدود 100 هزار دانشجوی عراقی در دانشگاه های ایران تحصیل می کنند که برای رفت و آمد به کشور متبوعشان به پروازهای ایرلاین های ایرانی و عراقی وابسته هستند.

مقامات عراقی دیروز در واکنش به فشارهای داخلی اعلام کردند که مشغول رایزنی با مقامات آمریکایی اند تا این کشور را از اعمال تحریم های هوایی علیه ایران، مستثنا و معاف کنند.

تظاهرات در عراق در اعتراض به لغو پروازهای ایران

گروه های مقاومت عراقی تهدید کرده اند در صورتی که دولت بغداد در تصمیم خود بر لغو پروازهای ایرانی تجدید نظر نکند، در فرودگاه های عراق تحصن کرده و فرودگاه ها را به تعطیلی خواهند کشاند.

دبیرکل گروه مقاومت عراقی "کتائب سیدالشهدا" از دولت و پارلمان عراق خواسته تا "محاصره ظالمانه" علیه ایران را رد کنند و تسلیم "اراده شوم" ایالات متحده نشوند.

ابوآلاء الولائی این اظهارات را در بیانیه‌ای پس از توقف پروازهای فرودگاه بین‌المللی نجف به مقصد تهران و بالعکس بیان کرد.

او گفت: "شایسته عراقِ حسین (ع) نیست که بخشی از محاصره ظالمانه علیه ایران باشد؛ سرزمینی که مهد دانش و جهاد، جایگاه حوزه‌های علمیه و خاستگاه زائران اربعین و شیخ‌ها، زنان و کودکان آن است."

وی افزود: "عراق که شعار "لبیک یا حسین" را به عنوان یک روش و موضع برگزیده است، باید در مواضع خود نیز سخنی قاطع داشته باشد: نه به محاصره، و نه به اینکه سرزمین حسین (ع) مسیری برای ستم بر شیعیان و دوستداران او قرار گیرد."

الولائی از نمایندگان پارلمان عراق خواست تا برای "صدور قطعنامه‌ای که دولت را ملزم به عدم تسلیم در برابر اراده شوم آمریکا کند" تلاش نمایند؛ اقدامی مشابه مواضع کشورهایی همچون روسیه و چین که محاصره و سیاست‌های تحمیلی را رد می‌کنند.

فضای عراق طی 2 روز گذشته ملتهب شده و شخصیت های مختلف مقاومت عراق به شدت دولت الزیدی را بابت این تصمیم زیر باد انتقاد گرفته اند. تظاهرات ها هم شروع شده و احتمال می رود در صورت عدم تجدید نظر دولت عراق در قبال تحریم هوایی ایران، شدت بگیرد.

ناظران احتمال می دهند در صورت عدم عقبگرد دولت الزیدی، عراق ممکن است طی روزها و هفته های آینده شاهد ناآرامی های داخلی و بی ثباتی شود؛ ناآرامی هایی که در نهایت می تواند منجر به سقوط الزیدی شود.

گروه های مختلف مقاومت اسلامی عراق، به شدت خواهان خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق هستند. طبق توافق تاریخ 30 سپتامبر (3 روز دیگر) آخرین نیروهای آمریکایی باید خاک عراق را ترک کنند.

تهدید به تعطیلی فرودگاه‌ها در اعتراض به لغو پروازها

از سوی دیگر دولت آمریکا به دولت الزیدی فشار می آورد تا رابطه با ایران را بسیار محدود کند و در این رابطه با گروکشی از پول های نفت عراق و عدم پرداخت دلارهای نفتی به دولت عراق،تلاش می کند خواسته های خود را به بغداد تحمیل کند.

علی الزیدی که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک سفر کرده، مشغول رایزنی با طرف آمریکایی برای دریافت دلارهای نفتی از بانک مرکزی آمریکاست.

آمریکا طی ماه های گذشته پرداخت دلارهای نقدی به دولت عراق را تعلیق کرده تا ابتدا از دولت بغداد برای اجرای برخی اقدامات علیه تهران تضمین های لازم را بگیرد و سپس این پول ها را در اختیار دولت بغداد قرار دهد.

آمریکا خواستار خلع سلاح و سپس انحلال گروه های مقاومت اسلامی در عراق است و از بغداد می خواهد رابطه سیاسی و اقتصادی خود با تهران را محدود کند.