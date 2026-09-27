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توافق بغداد و آمریکا برای پایان بحران ارز در عراق

سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که بغداد با آمریکا به توافقی برای ازسرگیری ارسال محموله‌های نقدی دلار به عراق پس از چند ماه تعلیق دست یافته است که به تامین تقاضای داخلی این کشور برای ارز خارجی کمک می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۸۶
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1151 بازدید
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عراق و آمریکا

به گزارش تابناک؛ حیدر العبودی، اعلام کرد که بغداد با آمریکا به توافقی برای ازسرگیری ارسال محموله‌های دلاری به عراق پس از چند ماه تعلیق، دست یافته است.

 سخنگوی دولت عراق به خبرگزاری رسمی عراق گفت که این توافق در جریان سفر علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق به آمریکا حاصل شده است.

او گفت که این محموله‌ها به تامین تقاضای داخلی عراق برای ارز خارجی کمک خواهد کرد.

العبودی بدون اعلام جزئیات بیشتر گفت: «یک محموله جدید در روزهای آینده خواهد رسید.»

او گفت که این توافق پس از اقدامات عراق برای تشدید نظارت بر توزیع دلار، مهار سوء استفاده از ارز خارجی و گسترش پرداخت‌های الکترونیکی در راستای حرکت تدریجی این کشور به سمت اقتصاد دیجیتال‌تر، حاصل شده است.

آمریکا که بغداد را برای مهار نفوذ گروه‌های مقاومت در این کشور تحت فشار قرار داده است، در آوریل ارسال محموله‌های نقدی دلار به عراق را متوقف کرد، از جمله محموله‌ای که ارزش آن حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شد.

محموله‌های دلاری برای اقتصاد عراق که به شدت وابسته به پول نقد است، اهمیت ویژه‌ای دارد. ذخایر ارز خارجی این کشور در حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود.
منبع: ایسنا

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عراق و آمریکا حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق آمریکا عراق توافق ارز خارجی ترامپ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
5
4
پاسخ
واقعا جای تاسف داره یک کشور اینجوری شرافت و استقلالش رو از دست بده امیدوارم من مرده باشم اما چنین چیزی رو در کشور خودم نبینم
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