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قیمت دلار امروز یکشنبه ۵ مهرماه؛ رشد ۱۰۷ درصدی دلار آزاد در یک سال

قیمت دلار امروز یکشنبه ۵ مهرماه با نوسان در کانال ۲۳۴ هزار تومان آغاز شده است. در این گزارش، آخرین تغییرات قیمت ارز در بازار آزاد و مرکز مبادله را تحلیل کرده‌ایم.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۸۴
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قیمت دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز در دومین روز هفته در حالی کار خود را آغاز کرده است که نوسانات دلار همچنان در کانون توجه معامله‌گران قرار دارد.

قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد امروز با اندکی افزایش به نرخ ۲۳۴,۲۰۰ تومان رسیده است، نرخی که احتمالا در ادامه روز با تغییراتی همراه خواهد شد. بررسی روند یک‌ساله این ارز نشان می‌دهد که دلار از قیمت ۱۱۳,۰۰۰ تومان در سال گذشته به نرخ فعلی رسیده که حاکی از رشد ۱۰۷ درصدی ارزش آن در بازه زمانی یک‌ساله است؛ آماری که بار دیگر وزن فشارهای تورمی بر بدنه اقتصاد را یادآوری می‌کند.

سبقت رشد نرخ‌های رسمی دلار از بازار آزاد

نکته قابل تامل در معاملات امروز، رفتار متفاوت مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. برخلاف ثبات روز گذشته، امروز شاهد افزایش نرخ حواله دلار در تالار ارز این مرکز بودیم. نرخ خرید حواله دلار به ۱۷۰,۱۹۴ تومان و نرخ فروش آن به ۱۷۱,۷۴۰ تومان رسید؛ نرخ هایی که نسبت به روز قبل بیش از هزار تومان گران تر شده است.

جهش خیره کننده نرخ حواله دلار طی یک سال

آنچه بیش از هر چیز در این داده‌ها خودنمایی می‌کند، رشد ۱۴۵ درصدی نرخ حواله دلار در مرکز مبادله نسبت به سال گذشته است. نکته کلیدی اینجاست که سرعت رشد این نرخ رسمی، حتی از دلار بازار آزاد نیز پیشی گرفته است. این موضوع پیامد مستقیمی برای معیشت خانوارها دارد؛ چرا که کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید که با ارز نیمایی یا نرخ‌های رسمی وارد می‌شوند، با این تغییرات قیمت، مستقیماً اثر تورمی خود را بر سبد مصرفی مردم می‌گذارند.

جدیدترین قیمت تتر در بازار امروز

در سوی دیگر بازار، تتر (USDT) نیز همسو با بازار آزاد حرکت کرده و به کانال ۲۳۴,۳۷۶ تومان رسیده است. ثبت رشد ۰.۰۹ درصدی تتر در ۲۴ ساعت اخیر نشان می‌دهد که بازار ارزهای دیجیتال همچنان نبض نوسانات ارزی را در دست دارد و با کوچکترین سیگنال‌های منفی یا مثبت، واکنش نشان می‌دهد.

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به گزارش تابناک؛ اگرچه روز گذشته انتشار اخباری مبنی بر عدم توافق بر سر شروط بازگشایی تنگه هرمز، بر روند صعودی شاخص ارزی تاثیرگذار بود، اما واکنش بازار به این اخبار به‌مراتب محدودتر از گذشته بود. به نظر می‌رسد معامله‌گران در حال حاضر در فاز «انتظار» به سر می‌برند. بازار تشنه‌ی یک سیگنال قطعی است تا روند حرکتی خود را تثبیت کند؛ هرچند تا زمان صدور سیگنال‌های مثبت اقتصادی یا سیاسی، فضای احتیاطی در معاملات بازار ارز همچنان پابرجاست.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
12
پاسخ
ان مسئول محترم گفت میلیارد ها دلار وارد ایران شده!!!! دلبندم خلاف به عرضتان رسانده اند منظور میلیارد ها دلاری بوده که تراستی ها کش رفتن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
7
پاسخ
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......
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