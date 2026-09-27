En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پیام تبریک پزشکیان به رئیس‌جمهوری ترکمنستان

رئیس‌جمهوری در پیام‌های جداگانه به رهبر ملی و رئیس‌جمهوری ترکمنستان، فرارسیدن سالگرد استقلال این کشور را تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۷۹
| |
359 بازدید
|
۳
پیام تبریک رئیس جمهور

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در پیامی به قربانقلی بردی محمد اف رهبرملی و رئیس مصلحت خلق ترکمنستان با تبریک فرا رسیدن سالگرد استقلال این کشور تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان همواره همکاری‌های سودمندی براساس منافع مشترک و حسن نظر مقامات عالیه دو کشور داشته‌اند و اطمینان دارد این همکاری‌ها مبتنی بر روابط خویشاوندی در راستای منافع دو ملت در آینده نیز بیش از پیش تحکیم و توسعه خواهد یافت.

رئیس‌جمهوری همچنین در پیامی به سردار بردی محمداف رئیس‌جمهوری ترکمنستان با تبریک فرارسیدن سالگرد استقلال این کشور تصریح کرد که مشترکات عمیق تاریخی، دینی، تمدنی و مرزهای مشترک دوستی بین دو کشور زمینه تحکیم و توسعه همکاری‌های سودمند بین جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان را فراهم کرده است و اعتقاد راسخ دارد که این مشترکات و دوستی‌ها در آینده نیز زمینه‌ساز توسعه روابط فیمابین خواهد شد.
منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
پیام تبریک رئیس جمهور ایران ترکمنستان مسعود پزشکیان پیام تبریک پزشکیان قربانقلی بردی محمد اف
از نوفل‌لوشاتو تا پایگاه نوژه: مسیر پرفراز و نشیب پدر خودکفایی هوایی ایران
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
عکس: بخشی از سجاده رهبرشهید انقلاب هنگام ترور
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: کشورهای مسلمان با یکدیگر تعامل سازنده داشته باشند
ایران و ترکمنستان خویشاوند و دارای اشتراکات فرهنگی بسیار هستند / جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری با ترکمنستان در بخش راه و حوزه انرژی است / در دنیای در حال تحول برای جایگاه مناسب باید همکاری‌ها را گسترش داد
رئیس جمهوری ترکمنستان به تهران سفر می‌کند
پیام تبریک رئیس جمهور به امیر قطر
رئیس‌جمهور: شرایط کنونی جهان پیچیده است
پزشکیان عشق‌آباد را به مقصد تهران ترک کرد
جزییات بازگشایی مرزهای ایران و ترکمنستان
دیدار و گفت‌وگوی پزشکیان با رهبر ملی ترکمنستان
پیام تبریک رسمی رئیس جمهور به اژه‌ای
اولین گام امیدهای ایران برای شکستن طلسم المپیک با شکست ترکمنستان/عراق درتهران صدرنشین شد!/ایران؛تنها میزبانی که گل خورد!
پیام‌ تبریک پزشکیان به رهبر ملی و رئیس جمهور ترکمنستان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
0
پاسخ
ترکمنستان میاد فرودگاه هاشو بروی ما میبنده اونوقت رییس جمهور ما بهش پیام تبریک میده
همین کارا رو کردین که مملکت رو به این روز انداختین و چوبشو ما مردم باید بدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
0
پاسخ
مگه ترکمنستان تو محاصره هوایی ایران مشارکت نکرده؟!!
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
0
پاسخ
گفتید که چرا مرز هوایی را بستند. مگر ما برادر نیستیم با ترکمنستان!!!!
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
عضو خبرگان: رهبر انقلاب در بمباران بیمارستان زخمی شدند
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
عکس: یمن؛ روایت مردم، ایمان و قدرت انصارالله
بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
ناهار امروز سازمان ملل چیه؟ / پشت صحنه میزبانی ۱۹۳ کشور در نیویورک
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۲ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۲ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۵ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۰ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۹ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005rD1
tabnak.ir/005rD1