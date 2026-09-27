رئیس‌جمهوری در پیام‌های جداگانه به رهبر ملی و رئیس‌جمهوری ترکمنستان، فرارسیدن سالگرد استقلال این کشور را تبریک گفت.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در پیامی به قربانقلی بردی محمد اف رهبرملی و رئیس مصلحت خلق ترکمنستان با تبریک فرا رسیدن سالگرد استقلال این کشور تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان همواره همکاری‌های سودمندی براساس منافع مشترک و حسن نظر مقامات عالیه دو کشور داشته‌اند و اطمینان دارد این همکاری‌ها مبتنی بر روابط خویشاوندی در راستای منافع دو ملت در آینده نیز بیش از پیش تحکیم و توسعه خواهد یافت.

رئیس‌جمهوری همچنین در پیامی به سردار بردی محمداف رئیس‌جمهوری ترکمنستان با تبریک فرارسیدن سالگرد استقلال این کشور تصریح کرد که مشترکات عمیق تاریخی، دینی، تمدنی و مرزهای مشترک دوستی بین دو کشور زمینه تحکیم و توسعه همکاری‌های سودمند بین جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان را فراهم کرده است و اعتقاد راسخ دارد که این مشترکات و دوستی‌ها در آینده نیز زمینه‌ساز توسعه روابط فیمابین خواهد شد.

منبع: ایسنا