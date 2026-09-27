وزیر آمریکا:تیمهای جهانی علیه ایران راه افتادهاند
به گزارش تابناک؛ وزیر خزانهداری آمریکا مدعی شد: تیمهایی را در سراسر جهان برای درخواست اقدام علیه ایران اعزام کردهایم.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ادعا کرد: وزارت خزانهداری پس از آغاز عملیات «طرد اقتصادی»، اقدامات مالی مشخصی را علیه بانکها و ارائهدهندگان خدمات در بخش هوانوردی اعمال کرده است. تیمهایی به نقاط مختلف جهان اعزام شدهاند تا با کشورها گفتوگو کنند و از آنها بخواهند علیه ایران اقدام کنند.
بیشتر بخوانید
تهدید بسنت؛ بازگشت کابوس تحریمها برای ایران!
دشمنی خطرناک آمریکا وارد فاز جدیدی شد
بسنت افزود: این تلاشها نتیجه داده است؛ ترکیه و عمان پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان ایران به کشورهای خود را متوقف کردهاند. امارات متحده عربی تمامی پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی را متوقف کرده و بانکهای تجاری بزرگ در این کشور و ترکیه نیز معاملات با ایران را متوقف کردهاند.
وی اضافه کرد: از اقدام دولتهای بریتانیا، ترکیه، عمان و امارات قدردانی میکنم و به همکاری با آنها ادامه خواهیم داد.
منبع: انتخاب