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وزیر آمریکا:تیم‌های جهانی علیه ایران راه افتاده‌اند

وزیر خزانه‌داری آمریکا: وزارت خزانه‌داری پس از آغاز عملیات «طرد اقتصادی» تیم‌هایی به نقاط مختلف جهان اعزام شده‌اند تا با کشور‌ها گفت‌و‌گو کنند و از آنها بخواهند علیه ایران اقدام کنند.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۶۲
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798 بازدید
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اسکات بسنت

به گزارش تابناک؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد: تیم‌هایی را در سراسر جهان برای درخواست اقدام علیه ایران اعزام کرده‌ایم.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ادعا کرد: وزارت خزانه‌داری پس از آغاز عملیات «طرد اقتصادی»، اقدامات مالی مشخصی را علیه بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات در بخش هوانوردی اعمال کرده است. تیم‌هایی به نقاط مختلف جهان اعزام شده‌اند تا با کشورها گفت‌وگو کنند و از آنها بخواهند علیه ایران اقدام کنند.

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بسنت افزود: این تلاش‌ها نتیجه داده است؛ ترکیه و عمان پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان ایران به کشورهای خود را متوقف کرده‌اند. امارات متحده عربی تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را متوقف کرده و بانک‌های تجاری بزرگ در این کشور و ترکیه نیز معاملات با ایران را متوقف کرده‌اند.

وی اضافه کرد: از اقدام دولت‌های بریتانیا، ترکیه، عمان و امارات قدردانی می‌کنم و به همکاری با آنها ادامه خواهیم داد. 
منبع: انتخاب

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
Mehdi
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
3
5
پاسخ
این آرزو را با خودتون به گور خواهید برد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
0
پاسخ
پروپاگاندا . ابرقدرتی که در حال تمام شدن است و دنبال اینه که بقیه را هم با خودش غرق کند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
0
پاسخ
این کثافت از کجا پیداش شد
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