En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

چگونه می‌توان زرادخانه هسته‌ای اسرائیل را نادیده گرفت؟!

معاون عراقچی در ایکس نوشت: خلع سلاح، صلح و امنیت جهانی با استانداردهای دوگانه و مصونیت برای یک رژیم خاص محقق نمی‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۲۶
| |
426 بازدید
غریب آبادی

به گزارش تابناک، کاظم غریب‌ آبادی در واکنش به سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت: جهان، فریب روایت‌سازی را نمی‌خورد. تاریخ درباره جنایت، اشغال و تجاوز قضاوت خواهد کرد نه نمایش‌های تبلیغاتی در نیویورک.

در روز بین‌المللی امحای کامل سلاح‌های هسته‌ای، یک سؤال روشن پیش روی جامعه جهانی است: چگونه می‌توان از خلع سلاح سخن گفت، اما زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونسیتی را نادیده گرفت؟!

خلع سلاح، صلح و امنیت جهانی با استانداردهای دوگانه و مصونیت برای یک رژیم خاص محقق نمی‌شود.

چگونه می‌توان زرادخانه هسته‌ای اسرائیل را نادیده گرفت؟!

اشتراک گذاری
برچسب ها
غریب آبادی ایران اسرائیل سلاح هسته ای زرادخانه هسته ای نتانیاهو
بازخوانی تاریخ؛ نبش قبر شاهزاده از ترس خلخالی!
پشت پرده جنگی که تمام نشده است؛ آیا صلح در دسترس است؟
پزشکیان در نیویورک؛ میان میدان و رسانه
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حماس به سخنرانی نتانیاهو واکنش نشان داد
پنج ویدیو از لحظات تحقیر نتانیاهو در سازمان ملل
کشورهایی که سخنرانی نتانیاهو را ترک کردند
لحظه بالا آوردن پیجر توسط نتانیاهو در سازمان ملل!
پاسخ تند ایران به نمایش نتانیاهو در نیویورک
ترامپ پیشنهاد ایران را رد کرد
پیام جدید ترامپ درباره ایران با حروف درشت
با زرادخانه هسته‌ای پنهان اسرائیل آشنا شوید
انتقاد تند غریب آبادی از زرادخانه هسته‌ای اسرائیل
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
عکس: یمن؛ روایت مردم، ایمان و قدرت انصارالله
حجم وحشتناک پرواز پشتیبانی از اروپا برای جنگ با ایران
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
ناهار امروز سازمان ملل چیه؟ / پشت صحنه میزبانی ۱۹۳ کشور در نیویورک
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۰۳ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۶ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۴ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۵۴ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۰ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۰ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۹ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005rCA
tabnak.ir/005rCA