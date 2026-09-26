معاون عراقچی در ایکس نوشت: خلع سلاح، صلح و امنیت جهانی با استانداردهای دوگانه و مصونیت برای یک رژیم خاص محقق نمی‌شود.

به گزارش تابناک، کاظم غریب‌ آبادی در واکنش به سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت: جهان، فریب روایت‌سازی را نمی‌خورد. تاریخ درباره جنایت، اشغال و تجاوز قضاوت خواهد کرد نه نمایش‌های تبلیغاتی در نیویورک.

در روز بین‌المللی امحای کامل سلاح‌های هسته‌ای، یک سؤال روشن پیش روی جامعه جهانی است: چگونه می‌توان از خلع سلاح سخن گفت، اما زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونسیتی را نادیده گرفت؟!

خلع سلاح، صلح و امنیت جهانی با استانداردهای دوگانه و مصونیت برای یک رژیم خاص محقق نمی‌شود.