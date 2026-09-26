En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ادعای رایزنی آمریکا با ۵۰ کشور برای تحریم هوایی ایران

یک روزنامه آمریکایی مدعی شد، مقامات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال رایزنی با بیش از ۵۰ کشور جهان هستند تا تحریم‌هایی علیه ایران به‌ویژه در حوزه خطوط هوایی اعمال شود.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۰۷
| |
1066 بازدید
خزانه داری آمریکا

به گزارش تابناک، روزنامه وال استریت ژورنال روز شنبه نوشت: ایالات متحده تلاش‌های خود را برای اعمال تحریم بیشتر علیه ایران در راستای شبکه‌های بانکی و هوانوردی بین‌المللی تشدید کرده است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: یکی از مسئولان وزارت خزانه‌داری آمریکا در سفرهایی محرمانه از کشورهای مختلف خواسته تا پروازهای خود به ایران را متوقف کرده و بانک‌های ایرانی را تحریم کنند.

وال استریت ژورنال افزود: مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا با نمایندگانی از بیش از ۵۰ کشور دیدار کرده‌اند تا تحریم‌ها علیه ایران به‌خصوص در حوزه هوانوردی را افزایش دهند.

به‌رغم تلاش‌های آمریکا که ناشی از شکست در جریان جنگ علیه ایران است، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری ایران در سخنرانی هفته گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که ایران در برابر فشار ایستادگی خواهد کرد.

وی افزود: مقاومت مردم ایران در برابر تحریم‌ها افزایش خواهد یافت و ما هرگز سر خم نخواهیم کرد و زانو نخواهیم زد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ایران خزانه داری آمریکا تحریم پروازهای خارچی لغو پروازها
بازخوانی تاریخ؛ نبش قبر شاهزاده از ترس خلخالی!
پشت پرده جنگی که تمام نشده است؛ آیا صلح در دسترس است؟
پزشکیان در نیویورک؛ میان میدان و رسانه
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پشت پرده تعلیق پروازهای ایران به نجف
پروازهای ایران به مقصد بغداد و مسقط لغو شد
تحریم‌ها به آسمان رسید؛ شبکه پرواز‌های خارجی ایران کوچک‌تر می‌شود
لغو همه پروازهای ایرلاین‌های ایرانی به امارات
آسمان بریتانیا به روی ایران بسته شد!
هشدار دبیرکل نجبای عراق درباره لغو پروازهای ایرانی
کدام پروازهای خارجی لغو و کدام پروازها برقرار است؟
توضیح سفیر ایران درباره وضعیت پروازهای ایران به عراق
تحریم‌های خصمانه جدید آمریکا علیه ایران
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ۳ فرد ایرانی
تحریم بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران از سوی آمریکا
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ۷ فرد و ۱۱ نهاد ایرانی
تحریم آمریکا علیه یک بانک ترکیه‌ای در ارتباط با ایران
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
عکس: یمن؛ روایت مردم، ایمان و قدرت انصارالله
حجم وحشتناک پرواز پشتیبانی از اروپا برای جنگ با ایران
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
ناهار امروز سازمان ملل چیه؟ / پشت صحنه میزبانی ۱۹۳ کشور در نیویورک
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۹۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۶ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۵۴ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۰ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۰ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۰ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۹ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005rBr
tabnak.ir/005rBr