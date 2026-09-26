توضیح سفیر ایران درباره وضعیت پروازهای ایران به عراق
به گزارش تابناک، «محمدکاظم آلصادق» در گفتوگو با ایسنا، در ارتباط با آخرین پیگیریها برای برقراری مجدد پروازها بین ایران و عراق و امکان ازسرگیری پرواز هواپیماهای ایرانی به فرودگاههای این کشور از جمله بغداد و نجف، اظهار کرد: علما، جریانهای سیاسی، گروههای مقاومت و گروههای اجتماعی، دانشجویان، موکب داران و سران عشایر و اقشار مختلف مردم در عراق درخواست کردند که این پروازها برقرار شود و حتی در برخی از شهرهای عراق از جمله بصره و نجف، میسان فراخوان تجمع در این ارتباط داده شده است.
وی افزود: آنها از دولت عراق درخواست دارند که به راهکاری برسد که بتواند این موضوع را حل کند و انشاءالله بهزودی در این ارتباط تصمیمگیری خواهد شد.
سفیر ایران در عراق با بیان اینکه احتمالاً در آینده نزدیک تصمیم جدیدی در این ارتباط اعلام خواهد شد، گفت: ما با مقامات عراق در تماس هستیم و پیشنهاداتی در این ارتباط داده شده است. از سوی دیگر، مقامات عراقی نیز با مقامات فرودگاههای نجف و بغداد در ارتباط هستند تا نشستهای مشترکی برگزار شود و این مسئله هرچه زودتر حلوفصل شود.
آلصادق با اشاره به حجم بالای تردد مسافران ایرانی و عراقی میان دو کشور از طریق فرودگاههای بغداد و نجف، اظهار کرد: بر اساس بررسی انجامشده، روزانه حدود ۲۵ پرواز از ایران به مقصد نجف و حدود ۱۵ پرواز به مقصد بغداد انجام میشود و در این چارچوب حدود ۱۲ الی ۱۳هزار نفر از طریق خطوط هوایی ایران به عراق و برعکس تردد دارند و این رقم کمی نیست.
سفیر ایران در عراق همچنین گفت: این ممنوعیت باعث ایجاد مشکلاتی برای خود عراقیها، از جمله دانشجویان عراقی شاغل به تحصیل در ایران شده است.