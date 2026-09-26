قیمت خودرو امروز ۴ مهرماه ۱۴۰۵
به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو روند صعودی خود را در مهرماه ادامه داده و قیمت بخش قابلتوجهی از خودروهای داخلی و مونتاژی افزایش یافته است؛ با این حال، شدت این افزایشها نسبت به موج گرانی بازار در شهریورماه محدودتر بوده و رشد قیمتها در بیشتر مدلها با شیب ملایمتری دنبال میشود.
در شرایطی که بازار خودرو همچنان تحت تأثیر افزایش نرخ ارز و کاهش عرضه قرار دارد، شدت رشد قیمتها با قدرت تقاضا همخوانی ندارد. کاهش توان مالی مصرفکنندگان موجب شده است افزایش هزینهها و نرخ ارز نتواند به همان نسبت به رشد قیمت خودرو در بازار آزاد تبدیل شود و معاملات همچنان با محدودیت تقاضا مواجه باشد.
یک کارشناس بازار خودرو درباره چشمانداز بازار در نیمه دوم سال گفت که روند قیمتها همچنان تحت تأثیر مولفههای پیشین قرار دارد. به گفته او، ادامه روند صعودی نرخ ارز فشار قیمتی بر بازار خودرو را حفظ خواهد کرد. در کنار این موضوع، متغیرهای کلانی مانند تحریمهای احتمالی و محدودیتهای ترابری هوایی و دریایی نیز میتوانند بر مسیر قیمتها اثرگذار باشند. تشدید تنشهای سیاسی و وقوع درگیریهای محدود یا گسترده نیز میتواند زمینهساز تغییرات جدید و احتمالا صعودی در قیمتگذاری خودرو شود.
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با وجود اینکه تلاقی کاهش عرضه و افزایش نرخ ارز ذاتا موتور محرک افزایش قیمت خودرو است، افت توان خرید مصرفکنندگان مانع از آن میشود که قیمتها دقیقاً متناسب با شدت این عوامل رشد کنند. با این حال، برآیند این عوامل همچنان نشان میدهد مسیر کلی قیمت خودرو در نیمه دوم سال میتواند صعودی باشد.
قیمت خودروهای داخلی
در بازار خودروهای داخلی، روند کلی قیمتها همچنان افزایشی است؛ با این حال، میزان رشد قیمتها در مقایسه با جهشهای ثبتشده در شهریورماه محدودتر شده است.
قیمت تارا اتوماتیک طی یک ماه گذشته ۶۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و امروز سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک هم به سه میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کوییک S صفر امروز در بازار آزاد یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان و قیمت ساینا S نیز نسبت به روز گذشته بدون تغییر ماند و به یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون تومان رسیده است.
قیمت خودروهای مونتاژی
در بازار خودروهای مونتاژی نیز روند قیمتها عمدتاً افزایشی بوده است.
قیمت هایما S۷ پرو طی سه روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و به پنج میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان رسیده است.
فیدلیتی الیت هفتنفره نیز از ابتدای شهریورماه ۷۵۰ میلیون تومان گران شده و اکنون شش میلیارد تومان معامله میشود.
تیگو ۸ پرومکس امروز بدون تغییر نه میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان و جک J۴ صفر نیز در بازار دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در بازار بهفروش میرسد.
منبع: تجارت نیوز