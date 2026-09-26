En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

بازار خودرو دوباره گران شد؛ ارزان‌ترین خودرو‌ها هم میلیاردی شدند

بازار خودرو در مهرماه با افزایش قیمت‌ها آغاز شد و خودرو‌های اقتصادی هم از مرز یک میلیارد عبور کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۳۹
| |
1980 بازدید
|
۳
 
به گزارش خبرنگار خودرو تابناک، بازار خودرو در نخستین روز‌های مهرماه بار دیگر شاهد افزایش قیمت بخشی از خودرو‌های داخلی بوده است؛ افزایشی که در چند مدل محدود نمانده و بخش قابل‌توجهی از محصولات ایران‌خودرو و سایپا را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش‌های منتشرشده از بازار در چهارم مهرماه نشان می‌دهد قیمت بسیاری از خودرو‌های داخلی نسبت به روز‌های قبل افزایش پیدا کرده و حتی خودرو‌هایی که سال‌ها به‌عنوان گزینه‌های اقتصادی بازار شناخته می‌شدند، اکنون در محدوده‌ای قرار گرفته‌اند که خرید آنها برای بخش بزرگی از خانوار‌ها دیگر یک تصمیم ساده مصرفی نیست. در گزارش‌های روز بازار، کوییک GXL در محدوده یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان قرار گرفته و این عدد به‌خوبی نشان می‌دهد تعریف «خودروی اقتصادی» در بازار ایران تا چه اندازه تغییر کرده است.
 
کوییک قرار بود در سبد محصولات سایپا نقش یک خودروی شهری نسبتاً ارزان‌قیمت را ایفا کند؛ محصولی کوچک با هزینه نگهداری پایین که بتواند بخشی از تقاضای طبقه متوسط و خریداران خودرو‌های اول را پوشش دهد. امروز، اما قیمت چنین خودرویی از یک میلیارد تومان عبور کرده و همین اتفاق، معنای اقتصادی بازار خودرو را تغییر داده است. مسئله فقط این نیست که قیمت یک مدل افزایش پیدا کرده؛ مسئله این است که کف قیمتی بازار خودرو نیز بالا آمده و فاصله میان درآمد خانوار و هزینه خرید خودرو روزبه‌روز بیشتر شده است. وقتی خودرویی با چنین جایگاهی در سبد محصولات یک خودروساز به این سطح قیمتی می‌رسد، طبیعی است که خودرو‌های بالاتر نیز به‌صورت زنجیره‌ای تحت تأثیر قرار بگیرند و بازار از پایین تا بالا جابه‌جا شود.
بازار خودرو دوباره گران شد؛ ارزان‌ترین خودرو‌ها هم میلیاردی شدند
وقتی خودروی اقتصادی دیگر اقتصادی نیست
 
بازار خودرو ایران طی سال‌های گذشته به‌تدریج با پدیده‌ای روبه‌رو شده که شاید مهم‌تر از افزایش قیمت چند مدل مشخص باشد؛ مفهوم خودروی اقتصادی از معنای سابق خود فاصله گرفته است. در گذشته خریدار می‌توانست با بودجه‌ای مشخص سراغ خودرو‌هایی مانند پراید، تیبا، ساینا یا کوییک برود و انتخاب خود را میان چند گزینه نسبتاً ارزان انجام دهد. امروز حتی ارزان‌ترین محصولات موجود نیز برای بسیاری از خانوار‌ها به سرمایه‌ای بزرگ تبدیل شده‌اند و خرید آنها به پس‌انداز طولانی‌مدت، دریافت تسهیلات یا فروش دارایی دیگر نیاز دارد.
 
این تغییر فقط حاصل عملکرد خودروساز نیست. هزینه تولید خودرو در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرده و مجموعه‌ای از عوامل از مواد اولیه و دستمزد گرفته تا انرژی، حمل‌ونقل، قطعات، هزینه‌های مالی و نرخ ارز در قیمت تمام‌شده اثر گذاشته‌اند. خودروساز برای تولید یک خودرو باید زنجیره‌ای طولانی از قطعات و خدمات را مدیریت کند و افزایش قیمت هر حلقه از این زنجیره در نهایت خودش را در قیمت خودرو نشان می‌دهد. در کنار این موضوع، سیاست قیمت‌گذاری نیز باعث شده قیمت کارخانه و بازار برای سال‌ها در دو مسیر متفاوت حرکت کنند و همین اختلاف، رفتار خریدار و فروشنده را پیچیده‌تر کرده است.
 
قیمت کارخانه و قیمت بازار در ایران صرفاً دو عدد متفاوت نیستند؛ این دو عدد دو رفتار اقتصادی متفاوت ایجاد می‌کنند. اگر خودرویی در کارخانه با قیمت پایین‌تر از بازار عرضه شود، خریدار انگیزه پیدا می‌کند برای ثبت‌نام و خرید آن اقدام کند، حتی اگر مصرف‌کننده واقعی نباشد. از طرف دیگر، خودروساز نیز در صورت فروش محصول پایین‌تر از هزینه واقعی تولید، با فشار مالی مواجه می‌شود. این تضاد سال‌ها در صنعت خودرو وجود داشته و هر بار با تغییر روش قیمت‌گذاری یا شرایط فروش، شکل تازه‌ای پیدا کرده است.
 
بازار آزاد نیز به همین دلیل فقط تابع میزان عرضه روزانه نیست. فروشنده‌ای که خودرو در اختیار دارد، قیمت جایگزینی آن را نیز در نظر می‌گیرد. اگر تصور کند خودرو در ماه بعد گران‌تر خواهد شد، حاضر نیست آن را با قیمت پایین‌تر بفروشد. خریدار هم در نقطه مقابل، اگر احساس کند قیمت‌ها ممکن است دوباره افزایش پیدا کند، تلاش می‌کند خرید را جلو بیندازد. همین رفتار دوطرفه می‌تواند حتی در بازاری که تعداد معاملات کاهش پیدا کرده است، قیمت اسمی خودرو را بالا نگه دارد.
بازار خودرو دوباره گران شد؛ ارزان‌ترین خودرو‌ها هم میلیاردی شدند
هزینه واقعی خودرو بعد از خرید شروع می‌شود
 
افزایش قیمت خودرو فقط به مبلغی که خریدار در زمان معامله پرداخت می‌کند محدود نیست. هزینه مالکیت خودرو نیز در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده و این بخش از ماجرا گاهی کمتر از قیمت خود خودرو دیده می‌شود. یک خودرو برای ادامه فعالیت به سوخت، روغن، لاستیک، لنت، باتری، بیمه، سرویس‌های دوره‌ای و تعمیرات نیاز دارد و هر کدام از این هزینه‌ها تحت تأثیر تورم و افزایش قیمت قطعات قرار گرفته‌اند.
 
برای خودرو‌های قدیمی‌تر، هزینه تعمیرات می‌تواند سهم قابل‌توجهی از مخارج مالک را تشکیل دهد. قطعات مصرفی شاید به‌راحتی در بازار پیدا شوند، اما مجموعه‌هایی مانند سیستم تعلیق، گیربکس، تجهیزات برقی و قطعات الکترونیکی در صورت خرابی هزینه بیشتری ایجاد می‌کنند. در خودرو‌های جدیدتر نیز شرایط متفاوت است؛ وابستگی بیشتر به تجهیزات الکترونیکی، حسگر‌ها و واحد‌های کنترل باعث شده برخی تعمیرات تخصصی‌تر و گران‌تر شوند؛ بنابراین خریدار باید علاوه بر قیمت اولیه، هزینه چند سال مالکیت را نیز در نظر بگیرد.
 
همین موضوع باعث شده فاصله میان خودرو‌های صفر و کارکرده نیز همیشه آن‌طور که روی کاغذ دیده می‌شود، ساده نباشد. یک خودرو کارکرده ممکن است قیمت خرید پایین‌تری داشته باشد، اما نیاز به تعمیرات بیشتری پیدا کند. در مقابل، خودرو صفر هزینه خرید بالاتری دارد، اما در سال‌های ابتدایی معمولاً هزینه تعمیرات آن کمتر است. افزایش قیمت خودرو‌های صفر، بازار کارکرده را نیز تحت فشار قرار می‌دهد، زیرا بخشی از خریدارانی که توان خرید خودروی صفر را ندارند به بازار دست‌دوم منتقل می‌شوند.
 
 افزایش قیمت خودرو یک اثر زنجیره‌ای ایجاد می‌کند. ابتدا خودرو‌های صفر گران می‌شوند، سپس قیمت خودرو‌های کارکرده افزایش پیدا می‌کند و بعد هزینه قطعات و خدمات نیز خود را در بازار نشان می‌دهد. در چنین چرخه‌ای، حتی خانواری که قصد خرید خودرو ندارد نیز ممکن است از طریق افزایش هزینه حمل‌ونقل یا تعمیر خودرو فعلی خود تحت تأثیر قرار بگیرد.
بازار خودرو دوباره گران شد؛ ارزان‌ترین خودرو‌ها هم میلیاردی شدند
چرا بازار هنوز به ثبات نرسیده است؟
 
برای بررسی مسیر بازار خودرو باید مجموعه‌ای از عوامل را هم‌زمان دید. عرضه خودرو، هزینه تولید، نرخ ارز، انتظارات تورمی، وضعیت نقدینگی خودروساز و قطعه‌ساز و سیاست‌های فروش همگی در تعیین قیمت نقش دارند. اگر عرضه افزایش پیدا کند و خودرو‌های بیشتری با فاصله زمانی کوتاه وارد بازار شوند، فشار روی قیمت کاهش پیدا می‌کند؛ اما اگر تولید با محدودیت روبه‌رو شود، بازار آزاد فضای بیشتری برای افزایش قیمت پیدا خواهد کرد.
 
از طرف دیگر، کاهش قدرت خرید الزاماً به معنی کاهش قیمت خودرو نیست. خودرو برای بسیاری از خانوار‌ها یک دارایی محسوب می‌شود و مالک آن می‌تواند فروش را به تأخیر بیندازد. در چنین بازاری ممکن است تقاضای واقعی کاهش پیدا کند، اما عرضه نیز هم‌زمان پایین باشد و قیمت‌ها همچنان در سطح بالا باقی بمانند. به همین علت تعداد معاملات به‌تنهایی شاخص مناسبی برای تشخیص جهت قیمت نیست و باید رفتار عرضه‌کننده و هزینه جایگزینی خودرو نیز بررسی شود.
 
مهرماه از همین حالا با بازاری آغاز شده که هنوز از نظر قیمت به نقطه تعادل نرسیده است. گزارش‌های روز‌های ابتدایی ماه نشان می‌دهد افزایش قیمت در مدل‌های داخلی ادامه دارد و ارزان‌ترین خودرو‌های بازار نیز دیگر فاصله چندانی با محدوده‌های قیمتی سنگین ندارند.
 
اگر قرار باشد بازار خودرو به ثبات برسد، صرفاً کنترل قیمت یک یا دو مدل کافی نیست. باید زنجیره تولید، هزینه قطعه‌سازی، نقدینگی خودروساز، سیاست واردات، قیمت‌گذاری و قدرت خرید مصرف‌کننده هم‌زمان دیده شود. هرکدام از این حلقه‌ها که از تعادل خارج شود، اثر آن در آخر به بازار منتقل خواهد شد.
 
بازار خودرو ایران اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که عدد قیمت به‌تنهایی بخش کوچکی از داستان است. مسئله مهم‌تر این است که خودرویی که زمانی برای طبقه متوسط یک کالای مصرفی معمولی محسوب می‌شد، به دارایی بزرگی تبدیل شده و خرید آن نیازمند تصمیم اقتصادی جدی است. وقتی ارزان‌ترین گزینه‌های بازار نیز در محدوده بیش از یک میلیارد تومان قرار می‌گیرند، دیگر نمی‌توان افزایش قیمت را صرفاً یک نوسان روزانه دانست؛ این اتفاق نشانه تغییر ساختاری در اقتصاد خودرو و قدرت خرید مصرف‌کننده ایرانی است.
اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو خودروسازی مونتاژ کاری قیمت خودرو
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
احمد ناطق‌نوری؛ رکورددار نمایندگی مجلس؛ روحانی زاده ای که بوکس را حلال کرد!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو امروز ۴ مهرماه ۱۴۰۵
افزایش قیمت خودروهای داخلی غیرشرعی و خلاف قانون است/دستبرد به جیب مردم برای جبران ضرر خودروسازان
کشف خودروی تریموف انگلیسی در میناب
پیش‌بینی خوش‌بینانه برای صنعت پرچالش خودرو
کاهش قیمت چند خودرو محبوب در بازار
بازار خودرو راکد است
قیمت‌های فعلی خودرو به زیان خودروساز و مشتریان است
ترمز تولید کامیون کشیده شد
نقدینگی، چاشنی لازم برای جهش تولید
خودروسازی که به سقوط نزدیک شد
جدول قیمت انواع خودرو در سال ۹۰: سمند ۲۰ تومن
از بازار خودرو چه خبر؟
۲۱۲ هزار خودرو در ۶ ماه توليد شد/ رشد ۵ درصدي تولید سایپا نسبت به مدت مشابه سال گذشته/ تحقق ۱۰۰ درصدي برنامه اعلام‌شده به وزارت صمت/ رشد تولید سایپا همزمان با حذف تیراژ پراید؛ پرتیراژترین محصول صنعت خودرو کشور
رونمایی از شاسی بلند ترامپچی S۷ در چین
بررسی قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها
تداوم کاهش قیمت خودرو در بازار
کاهش قیمت خودرو در روزهای پایانی سال
قیمت‌ها خواهد شکست
وجود ۱۰۰ هزار خودروی ناقص در کارخانه‌های خودروسازی
خودروسازان با تولید فعلی تا ۴ سال آینده نمی‌توانند به تعهدات عمل کنند
بالا رفتن قیمت قطعات خودرو به صنعت خودروسازی آسیب وارد کرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
14
پاسخ
پشت سر هم خبرای خوب و امیدوارکننده...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
وقتی کسی در پست خودش قرار ندارد نتیجه کشور همین می شود یک پزشک کارش و تخصصش چیست؟ یک اقتصاد دادن کارش و تخصصش چیست ؟ یک .......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
1
پاسخ
گرانی هرگز اصلاح قیمت
باید پزشکیان بفهمد یا فهماند که حقوق بازنشستگان میز اصلاح شود مانند کالا ارز بنزین دارو که هیچ آثار تورمی ندارد
اگه از افزایش صحبت کنید تورم بالا میره وبا دشمن هم صدا میشید فقط اصلاح حقوق
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
حجم وحشتناک پرواز پشتیبانی از اروپا برای جنگ با ایران
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
ناهار امروز سازمان ملل چیه؟ / پشت صحنه میزبانی ۱۹۳ کشور در نیویورک
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۸۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۶ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۶ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۵۲ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۰ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۰ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۹ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005rAl
tabnak.ir/005rAl