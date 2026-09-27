تداخل منافع، انتصابات سیاسی و ریخت‌وپاش‌های عجیب در حوزه تبلیغات؛ این مثلثی است که به گفته علی خضریان، مدیریت این روزهای وزارت رفاه را تهدید می‌کند. نماینده مردم تهران در گفتگو با «تابناک» از چرخه معیوب انتصاباتی پرده برداشته که به زعم او، بیش از آنکه رنگ‌وبوی اقتصادی داشته باشد، به یک «مدیریتِ خویشاوندی» شبیه شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی معتقد است استیضاح میدری نه سیاسی است نه جناحی، چراکه اگر مجلس نگاه سیاسی به این موضوع داشت، ایشان اساساً رأی اعتماد نمی‌گرفت.

خضریان در گفتگوی تصویری با «تابناک» با انتقاد صریح از شیوه مدیریت، انتصابات سفارشی و بی‌توجهی احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به این رویه‌های نادرست، به چند نمونه عینی از ناکارآمدی و انحراف در بدنه این وزارتخانه اشاره کرد.

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نقش وزیر امنیتی در انتصاب مدیرعامل شرکت کار و تأمین

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به حضور افراد فاقد مسئولیت و صلاحیت در ساختار وزارت کار گفت: «برخی افراد بدون داشتن جایگاه رسمی، نقش‌آفرینی‌شان در مدیریت این وزارتخانه با ابهامات و اتفاقات تلخی همراه است. برای نمونه، فردی با مدرک مدیریت رسانه و بدون کوچک‌ترین سابقه مرتبط، صرفاً به این دلیل که استاد راهنمای دوره ارشدش همان وزیر امنیتی سابقِ شاغل در این وزارتخانه بوده، به عنوان مدیرعامل شرکت کار و تأمین منصوب می‌شود. با چنین انتصاباتی، چطور می‌توان انتظار کارآمدی از این مجموعه داشت؟ یا در نمونه‌ای دیگر، داماد یکی از مسئولان شورای اطلاع‌رسانی دولت با مدرکی بی‌ربط و معدلی نامرتبط، مسئولیت بزرگی را عهده‌دار می‌شود. چه کسی باید پاسخگوی خروجی این انتصابات باشد؟»

شائبه «پول‌پاشی» در تبلیغات پگاه با نقش آفرینی یک مدیر سیاسی

خضریان در بخش دیگری از این گفتگو به تداخل مسئولیت‌های دولتی و سیاسی برخی مدیران ارشد وزارت رفاه اشاره کرد و افزود: «علی باقری، دبیرکل حزب سیاسی عهد، مسئولیت عالی مشاور عالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده دارد. فعالیت سیاسی فردی به خودش مربوط است، اما تداخل کار سیاسی با مسئولیت کلان دولتی پذیرفتنی نیست. کسی که پست عالی دولتی می‌پذیرد، باید مسئولیت حزبی را واگذار کند؛ چنان‌که امام (ره) نیز در گذشته نسبت به حضور هم‌زمان وزرا در تشکل‌های سیاسی تذکر داده بودند. البته پس از خروج از دولت، هر کسی می‌تواند آزادانه کار سیاسی کند.»

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عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با طرح شائبه‌هایی درباره بهره‌برداری سیاسی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت رفاه ادامه داد: «آقای باقری از یک‌سو به عنوان مشاور عالی وزیر، نقش مؤثری در انتصاب اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های اقتصادی ایفا می‌کند و از سوی دیگر، همسر ایشان در روابط عمومی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه (شیر پگاه)، مسئولیت تبلیغات و برندینگ را بر عهده گرفته است. این روزها شاهد تبلیغات محیطی بسیار گسترده و پرهزینه‌ای از شمال تا جنوب شهر برای برند شیر پگاه هستیم؛ برندی که مردم به‌ناچار و به دلیل انحصار نسبی بازار، نیازمند خرید آن هستند و رقیب سرسختی در بازار ندارند. این حجم از پول‌پاشی در حوزه تبلیغات و پیمانکاری‌های آن، این شائبه جدی را ایجاد می‌کند که آیا این هزینه‌ها قرار است تأمین‌کننده مالی یک جریان خاص سیاسی باشد؟»

این نماینده مجلس در پایان با تأکید بر اینکه روند کنونی نشان می‌دهد امور اجرایی کشور بیش از آنکه برپایه شایسته‌سالاری و حل مسائل اقتصادی بچرخد، بر مدار رفاقت، نسبت‌های خویشاوندی و بده‌بستان‌های سیاسی می‌چرخد، خواستار ورود نهادهای نظارتی و اصلاح این رویه شد.