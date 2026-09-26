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وال استریت ژورنال

ترامپ پیشنهاد آتش‌بس ۷ روزه را رد کرد

مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور پیشنهاد ۷ روزه ایران برای بازگشت به مذاکرات پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۲۸
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آتش بس 7 روزه

به گزارش تابناک؛ مقام‌های رسمی به شرط فاش نشدن هویتشان در گفت‌وگویی با روزنامه وال استریت ژورنال مدعی شدند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد آتش‌بس هفت‌روزه ایران را برای ادامه مذاکرات پایان جنگ رد کرده است.

این روزنامه به نقل از این مقامات گزارش داد: مذاکره‌کنندگان ایرانی این پیشنهاد را از طریق میانجی‌گران در قطر مطرح کرده‌اند و پیشنهاد داده‌اند در صورت پایان محاصره غیرقانونی دریایی بنادر ایران توسط واشنگتن، تنگه هرمز بازگشایی شود و مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته شود.

بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی به تهران و میانجی‌گران گفته‌اند که برنامه‌ای برای لغو محاصره وجود ندارد و به‌رغم تاکید مقامات ایران بر مقاومت در برابر جنگ اقتصادی و نپذیرفتن شروط دیکته‌شده‌ای که خلاف منافع ملی و حقوق مشروع ایران باشد، ارزیابی می‌کنند که ادامه فشار اقتصادی در نهایت ایران را به توافقی با شرایط واشنگتن وادار خواهد کرد.

این گزارش می‌افزاید که ترامپ برخلاف ادعاهای اخیرش مبنی بر این که ایران به محض پایان انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مشتاق توافق است، در طی هفت ماه جنگ میان دیپلماسی، اقدام نظامی و فشار تحریم‌ها در نوسان بوده و در داخل تردید خود را درباره موافقت تهران با برچیدن برنامه هسته‌ای‌اش ابراز کرده است.

ادعای این رسانه درباره ارزیابی ترامپ از مواضع ایران درباره برنامه هسته‌ای آن در حالی مطرح شده است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: انرژی هسته‌ای را برای توسعه می‌خواهیم. سال‌هاست درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با زبان سانتریفیوژ، غنی‌سازی، تحریم و بمب سخن می‌گویند، اما برای ملت ما فناوری هسته‌ای بخشی از حق توسعه است. انرژی هسته‌ای برای بیماران ما درمان، برای کشاورزی امنیت، برای صنعت فناوری و برای آینده برقی پایه‌دار است. ایران نمی‌پذیرد دانش هسته‌ای امتیاز انحصاری چند کشور باشد. ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف‌نظر نخواهد کرد. به صراحت می‌گوییم؛ نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای.

پزشکیان راه‌حل را توافقی دانست که «به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.»

وال استریت ژورنال مدعی شد که ایران شرایط جدید برای توافق پایان جنگ را رد کرده و خواهان بازگشت به بخش‌هایی از یادداشت تفاهم پایان جنگ در ژوئن است.

در پی میانجیگری پاکستان و قطر، ایران و ایالات متحده در ۱۷ ژوئن تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را امضا کردند. بر اساس بند پنجم این تفاهم‌نامه، ایران متعهد شد ترتیبات لازم را برای تسهیل تردد ایمن کشتی‌ها فراهم کند. ایران بلافاصله مذاکرات فنی با سلطنت عمان را با هدف اجرای این تعهد و بازگرداندن تردد دریایی به سطح پیش از جنگ آغاز کرد. طی دو هفته پس از اجرای تفاهم‌نامه، تردد دریایی به حدود ۶۰ درصد سطح پیش از جنگ بازگشت.

با این حال، اقدامات یکجانبه بعدی آمریکا، از جمله با نقض ترتیبات ایرانی مقرر در یادداشت تفاهم برای تردد دریایی از تنگه هرمز و اقدام نظامی این کشور، اجرای تفاهم‌نامه را مختل و متوقف کرد. ایالات متحده به‌جای استفاده از سازوکار حل‌وفصل اختلافات پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه، به تجاوز نظامی متوسل شد.

به گفته سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، تهران «درِ دیپلماسی را باز نگه داشته است و طی دو سال گذشته به‌طور مستمر و با حسن نیت در مذاکرات مشارکت کرده است.»

عراقچی با اشاره به رویکرد دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در تعامل با ایران گفت: «ایالات متحده در هر نوبت با سوءنیت پاسخ داده و به‌جای دیپلماسی، به تجاوز نظامی متوسل شده است. این تجربیات، بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به ازسرگیری مذاکرات بدون دریافت تضمین‌های معتبر برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی ایجاد کرده است.»

او که در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل با استیو ویتکاف، مذاکره‌کننده ارشد رئیس‌جمهور آمریکا و نمایندگان کشورهای میانجی در این رابطه دیدار کرده است، همچنین درباره طرح هفت روزه ایران توضیح داد: «ایران از طریق قطر، یک برنامه مشخص هفت‌روزه را به ایالات متحده منتقل کرده است. در صورت فراهم شدن شرایط لازم، تنگه هرمز می‌تواند بازگشایی شود و تردد عادی دریایی ظرف هفت روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. ایران اجبار، تهدید یا ارعاب را نمی‌پذیرد و تحت فشار از حقوق حاکمیتی خود صرف‌نظر نخواهد کرد.»

منبع: ایسنا

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
1
پاسخ
پیشنهاد آتش بس از سوی ایران کار استباهی بود . ترامپ الان فقط هدفش تخریب ایرانه تا جنگ رو به نفع خودش به پایان برسونه .
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