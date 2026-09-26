En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

نانوایان گرانفروشی می کنند

با وجود هشدارهای مسئولان به پایبندی نانوایان به رعایت قیمت،‌ بنابر اعلام سازمان حمایت شهریور ماه آنها بیشترین تخلف را بین اصناف داشتند که گرانفروشی در صدر این تخلفات قرار داشت.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۲۴
| |
527 بازدید
|
۵
افزایش قیمت نان

به گزارش تابناک؛ مجید فراهانی، مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای مصرف سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می‌گوید: نانوایی‌ها رکورددار بیشترین تخلف در شهریور ماه بودند «گرانفروشی» بیشترین نوع تخلف بود». 

دو ماه پیش بود که دولت قیمت انواع نان را در پی اعتراضات نانوایان 70 درصد گران کرد قیمت برای دولتی‌پزها و آزادپزها اعلام کرد با این شرط که قیمت را رعایت و کیفیت نان را بهتر کنند.

حال شهروندان از گرانی و بی کیفیتی نان می‌گویند، یک شهروند تهرانی می‌گوید که قیمت نان سنگک دولتی در یک نانوایی 17500 تومان در دیگری 20 هزار تومان است، آنها مالیات را هم از مردم می‌گیرند.

یک خانم خانه‌دار می‌گوید: نانوایی‌ها با پاشیدن چند دانه کنجد نان را قیمت دو برابر می‌فروشند.
مردم از نحوه ارائه خدمات هم ناراضی‌اند، با اینکه نانواها موظفند نان کنجدی و خدمات ویژه را فقط در صورت درخواست مشتری بدهند اما یک پیرمرد 60 ساله در صف نان می‌گوید آنها نان کنجدی را بدون صف می‌دهند و پیرمردها و پیرزنان ساعت‌ها در صف می‌ایستند.

یک مشتری دیگر می‌گوید که تعداد  دولتی پزها نسبت به آزادپزها بسیار کم است و مردم را عملا به سمت خرید نان گرانتر سوق می‌دهند، اصلا در آزادپزها هم قاعده و اصول ندارد،‌ سنگک تا 50 هزار تومان می‌فروشند.
منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
افزایش قیمت نان نانوایان نان نانوایی‌ها گرانفروشی قیمت نان
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
احمد ناطق‌نوری؛ رکورددار نمایندگی مجلس؛ روحانی زاده ای که بوکس را حلال کرد!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نان در این شهر حدود ۵۰ درصد گران شد
نان در تهران گران شد
جریمه چهار برابری برای گرانفروشی نان سنگک
اینفوگرافیک: سهمیه گرانفروشان نان قطع می‌شود
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !
هشدار جدی به نانوایی‌های متخلف در تهران
کشف انبار عجیب نان در یک خانه! + عکس
در چه صورت قیمت نان‌ دولتی گران می‌شود؟!
نان در این استان گران شد+ قیمت
شعبده‌بازی با قیمت نان/ نان ساده «نایاب» شد، نان لاکچری «اجباری»!
وقتی آرد گران نشده، چرا نان گران شده؟!
زمان اجرایی شدن قیمت جدید نان
کیهان: افزایش قیمت نان مشکوک است
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود
خبر جدید دولت از آزادسازی قیمت آرد و نان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
1
4
پاسخ
میشه بگین چه صنفی تو ایران گرون فروشی نمیکنه ؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
1
4
پاسخ
گرانفروشی نیست به لقمه حرام عادت کردن !
تنها راه جلوگیری از دزدی ، فروش کیلویی روی ترازو است
پاسخ ها
مرتضی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
خوب ترازو رو دستکاری میکنه
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
3
پاسخ
نان کنجد بدون نوبت و مردم در صف برای نان بی کیفیت مثلا با نرخ دولتی؟!!!! نظارت تعطیل و اصناف شریک جرم !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
1
1
پاسخ
دولتی ها دلار رو گرون نمیفروشن ؟
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا در سازمان ملل/ آمریکا رفع محاصره دریایی ایران را نپذیرفت
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
حجم وحشتناک پرواز پشتیبانی از اروپا برای جنگ با ایران
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
ناهار امروز سازمان ملل چیه؟ / پشت صحنه میزبانی ۱۹۳ کشور در نیویورک
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۸۰ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۶ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۶ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۱ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۰ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۴۹ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۸ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۴۵ نظر)
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005rAW
tabnak.ir/005rAW