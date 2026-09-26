نانوایان گرانفروشی می کنند
به گزارش تابناک؛ مجید فراهانی، مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای مصرف سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان میگوید: نانواییها رکورددار بیشترین تخلف در شهریور ماه بودند «گرانفروشی» بیشترین نوع تخلف بود».
دو ماه پیش بود که دولت قیمت انواع نان را در پی اعتراضات نانوایان 70 درصد گران کرد قیمت برای دولتیپزها و آزادپزها اعلام کرد با این شرط که قیمت را رعایت و کیفیت نان را بهتر کنند.
حال شهروندان از گرانی و بی کیفیتی نان میگویند، یک شهروند تهرانی میگوید که قیمت نان سنگک دولتی در یک نانوایی 17500 تومان در دیگری 20 هزار تومان است، آنها مالیات را هم از مردم میگیرند.
یک خانم خانهدار میگوید: نانواییها با پاشیدن چند دانه کنجد نان را قیمت دو برابر میفروشند.
مردم از نحوه ارائه خدمات هم ناراضیاند، با اینکه نانواها موظفند نان کنجدی و خدمات ویژه را فقط در صورت درخواست مشتری بدهند اما یک پیرمرد 60 ساله در صف نان میگوید آنها نان کنجدی را بدون صف میدهند و پیرمردها و پیرزنان ساعتها در صف میایستند.
یک مشتری دیگر میگوید که تعداد دولتی پزها نسبت به آزادپزها بسیار کم است و مردم را عملا به سمت خرید نان گرانتر سوق میدهند، اصلا در آزادپزها هم قاعده و اصول ندارد، سنگک تا 50 هزار تومان میفروشند.
منبع: فارس
تنها راه جلوگیری از دزدی ، فروش کیلویی روی ترازو است