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انفجار در قلب ریاض!

منابع سعودی از شنیده شدن صدای انفجار در ریاض و حمله پهپادی به سمت پایتخت عربستان و شلیک موشک‌های بالستیک به سوی خمیس مشیط خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۰۱
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2201 بازدید
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انفجار در عربستان

به گزارش تابناک؛ شبکه المسیره به نقل از منابع سعودی از شنیده شدن صدای انفجار در شهر ریاض خبر دادند.

با انتشار گزارش‌هایی از انفجارهای مهیب در ریاض، پایتخت عربستان، توسط شهروندان در رسانه‌های اجتماعی، وحشت سراسر این شهر را فرا گرفت.

رسانه‌های سعودی اعلام کردند که در ابها و خمیس مشیط برای هشدار درباره یک خطر، آژیرها به صدا درآمده است.

در ادامه، رسانه‌های سعودی از وقوع حمله پهپادی به سمت پایتخت عربستان خبر دادند.

منابع سعودی اعلام کردند که صدای انفجارها در ریاض بدون به صدا درآمدن هشدار شنیده شده است.

همچنین، پایگاه‌های رصد ترافیک هوایی گزارش دادند که اختلال در پروازهای بر فراز منطقه ریاض بیش از نیم ساعت ادامه داشته و شماری از هواپیماها در آسمان این منطقه سرگردان مانده‌اند.

رسانه‌های سعودی همچنین از شلیک موشک‌های بالستیک به سمت خمیس مشیط خبر دادند. 
منبع: ایسنا

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
8
3
پاسخ
آخییش ! دلم خنک شد - حالا هی ترامپ جنایتکار رو بیارین با دمپایی دورش جمه شید و رقص شمشیر و هدیه و پاچه خواری و ....!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
یکی از عوامل اصلی فتنه در بین مسلمین آل سعود یهودی است
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