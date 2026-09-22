هفت مخزن نفت در قلب ریاض منفجر شد + عکس

بر اساس تصاویر ماهواره‌ای Sentinel-2 که شب گذشته منتشر شده، پیامدهای حملات دو روز پیش حوثی‌ها به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، دیده می‌شود.