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هفت مخزن نفت در قلب ریاض منفجر شد + عکس

بر اساس تصاویر ماهواره‌ای Sentinel-2 که شب گذشته منتشر شده، پیامدهای حملات دو روز پیش حوثی‌ها به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، دیده می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۷۷
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عربستان

به گزارش تابناک، گزارش‌ها نشان می‌دهد دست‌کم ۷ مخزن ذخیره نفت در تأسیسات ذخیره‌سازی و توزیع نفت در نزدیکی فرودگاه ملک خالد آسیب دیده‌اند.

دو روز پیش انصارالله یمن در پاسخ به حمله نظامی عربستان، ریاض پایتخت این کشور را هدف گرفت.

این گزارش بر منابع OSINT و تصاویر ماهواره‌ای تکیه دارد و مقامات سعودی درباره این موضوع سکوت کرده‌اند.

منبع: فارس

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عربستان یمن حمله تاسیسات نفتی ذخیره سازی نفت آسیب خسارت
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