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۱۱ کشته در واژگونی اتوبوس آزادراه همدان - ساوه

بر اساس بررسی‌های اولیه میدانی، این حادثه در مجموع ۲۹ حادثه‌دیده بر جای گذاشت که متأسفانه ۱۱ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۹۵
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4060 بازدید
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۵
واژگونی اتوبوس

به گزارش تابناک؛ معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر: ساعت ۰۴:۴۸ بامداد امروز (شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵)، گزارش واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر کرمانشاه به تهران (کیلومتر ۳۰ آزادراه همدان - ساوه، بعد از عوارضی فامنین/فیلمان‌جرد) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) اعلام شد.

بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۳ تیم عملیاتی و امداد و نجات به محل سانحه اعزام شدند. بر اساس بررسی‌های اولیه میدانی، این حادثه در مجموع ۲۹ حادثه‌دیده بر جای گذاشت که متأسفانه ۱۱ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند.
منبع: ایرنا

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
1
11
پاسخ
راننده اتوبوسها پرچمدار تصادفات هستند تو جاده هم مث طلبکارها رانندگی میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
1
5
پاسخ
خدابیامرزتشان خدابه مصدومین شفای عاجل بدهد
Asad
|
United Arab Emirates
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
1
5
پاسخ
اتوبوس؟ تو آزادراه؟ رانندگان را دائم تست کنند خوب است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
1
پاسخ
خدا رحمت کنه این هموطنای عزیز رو ، دردناک بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
1
پاسخ
این جاده به شدت غیر ایمن ،فقط اسمش آزادراه است و اتوبوسها هم که بالای ۱۵ سال کار هستند و فرسود و همچنین سرویس‌های فشرده و بدون استراحت در راه نتیجه جز این نداره
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