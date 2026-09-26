۱۱ کشته در واژگونی اتوبوس آزادراه همدان - ساوه
بر اساس بررسیهای اولیه میدانی، این حادثه در مجموع ۲۹ حادثهدیده بر جای گذاشت که متأسفانه ۱۱ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۹۵| |
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به گزارش تابناک؛ معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر: ساعت ۰۴:۴۸ بامداد امروز (شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵)، گزارش واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر کرمانشاه به تهران (کیلومتر ۳۰ آزادراه همدان - ساوه، بعد از عوارضی فامنین/فیلمانجرد) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) اعلام شد.
بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۳ تیم عملیاتی و امداد و نجات به محل سانحه اعزام شدند. بر اساس بررسیهای اولیه میدانی، این حادثه در مجموع ۲۹ حادثهدیده بر جای گذاشت که متأسفانه ۱۱ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند.
منبع: ایرنا
گزارش خطا
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راننده اتوبوسها پرچمدار تصادفات هستند تو جاده هم مث طلبکارها رانندگی میکنند
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