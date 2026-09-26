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«تنگه ترامپ»؛ تازه‌ترین ادعای رئیس‌جمهور آمریکا!

ترامپ جنایتکار دقایقی پیش پستی منتشر کرد که در آن گستاخانه نام تنگه هرمز را به "تنگه ترامپ" تغییر داد!
کد خبر: ۱۳۹۵۹۹۳
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تنگه هرمز
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