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«تنگه ترامپ»؛ تازهترین ادعای رئیسجمهور آمریکا!
ترامپ جنایتکار دقایقی پیش پستی منتشر کرد که در آن گستاخانه نام تنگه هرمز را به "تنگه ترامپ" تغییر داد!
کد خبر:
۱۳۹۵۹۹۳
تاریخ انتشار:
۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۲
26 September 2026
کد خبر:
۱۳۹۵۹۹۳
|
۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۲
26 September 2026
|
704
بازدید
704
بازدید
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تنگه هرمز
تنگه ترامپ
آمریکا
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