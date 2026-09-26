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عکس: اثر شگفت انگیز ال‌نینو بر یکی از خشک‌ترین نقاط جهان!

ال‌نینو؛ صحرای «آتاکاما» شیلی را تا هزاران هکتار پوشیده از گل کرد!
کد خبر: ۱۳۹۵۹۸۵
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651 بازدید
صحرای آتاکاما

به گزارش تابناک، بارش‌های استثنایی ناشی از ال‌نینو میلیون‌ها دانه خفته در خاک «صحرای آتاکاما» شیلی را بیدار کرده و اکنون بخش‌های وسیعی از یکی از خشک‌ترین نقاط زمین را با گل پوشانده است.

اثر شگفت انگیز ال‌نینو بر یکی از خشک‌ترین نقاط جهان!

این شکوفایی پس از دوره‌ای از بارندگی‌های شدید رخ داده است که به ال‌نینو نسبت داده می‌شود و با گرم شدن آب‌های سطحی بخش‌های مرکزی و شرقی اقیانوس آرام استوایی شناخته می‌شود.

اثر شگفت انگیز ال‌نینو بر یکی از خشک‌ترین نقاط جهان!

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