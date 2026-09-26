عکس: اثر شگفت انگیز ال‌نینو بر یکی از خشک‌ترین نقاط جهان!

به گزارش تابناک، بارش‌های استثنایی ناشی از ال‌نینو میلیون‌ها دانه خفته در خاک «صحرای آتاکاما» شیلی را بیدار کرده و اکنون بخش‌های وسیعی از یکی از خشک‌ترین نقاط زمین را با گل پوشانده است.

این شکوفایی پس از دوره‌ای از بارندگی‌های شدید رخ داده است که به ال‌نینو نسبت داده می‌شود و با گرم شدن آب‌های سطحی بخش‌های مرکزی و شرقی اقیانوس آرام استوایی شناخته می‌شود.