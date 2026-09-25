کشف پیکر فرد مفقودشده در رودخانه هراز پس از ۷ روز
به گزارش تابناک، غلامعلی فخاری اشرفی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی درباره مفقودی یک نفر در منطقه وانا، موضوع در ساعت ۱۸:۳۰ روز جمعه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ در دستور کار نیروهای امدادی قرار گرفت و تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات گزَنک به محل اعزام شد.
وی افزود: به دلیل تاریکی هوا، عملیات جستوجو در نخستین شب متوقف شد و از روز دوم، نیروهای عملیاتی پایگاه گزَنک با همراهی خانواده فرد مفقودی، جستوجو را در مناطق وانا و قلابن از سر گرفتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران ادامه داد: در این مرحله چهار نفر از پرسنل و نجاتگران هلالاحمر با یک دستگاه آمبولانس در عملیات حضور داشتند، اما با وجود جستوجوی مناطق مورد نظر، نشانهای از فرد مفقودی به دست نیامد و عملیات روز دوم نیز ساعت ۱۸:۳۰ به علت تاریکی هوا پایان یافت.
فخاری اشرفی با اشاره به ادامه عملیات در روز سوم گفت: جستوجو از ساعت ۶:۳۰ صبح از محدوده پشت تونل شکلشاه آغاز شد و با حضور تیم پشتیبان شعبه آمل و نیروهای آتشنشانی، مناطق وانا و بایجان تا ساعت ۱۹:۴۶ مورد بررسی قرار گرفت، اما نتیجهای حاصل نشد.
وی بیان کرد: در روز چهارم، با آغاز فعالیت تیم پهپادی داوطلب شعبه آمل، تصویربرداری هوایی نیز به عملیات اضافه شد و از نخستین ساعات روز دوشنبه ۳۰ شهریور، تیمهای امدادی در محدوده تونل وانا، روستای وانا و منطقه شکلشاه به جستوجوی خود ادامه دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران گفت: عملیات جستوجو در روزهای پنجم، ششم و هفتم نیز به صورت مستمر ادامه یافت و تیمهای امدادی با بررسی مناطق مختلف، عملیات را تا یافتن سرنخی از فرد مفقودی دنبال کردند.
فخاری اشرفی افزود: سرانجام ظهر روز جمعه سوم مهرماه، تیم امداد و نجات کهرود در محدوده پلیسراه بایجان به پیکر فرد مفقودی دسترسی پیدا کرد.
وی خاطرنشان کرد: پیکر فرد مفقودی که در داخل رودخانه قرار داشت، پس از تثبیت و خارجسازی از آب، برای انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.