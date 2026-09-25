En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

کشف پیکر فرد مفقودشده در رودخانه هراز پس از ۷ روز

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از پایان عملیات هفت‌روزه جست‌وجوی فرد مفقودشده در محدوده وانا و بایجان خبر داد و گفت: پیکر این فرد پس از چند روز جست‌وجوی مستمر کشف شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۸۱
| |
2 بازدید
غرق شدن

به گزارش تابناک، غلامعلی فخاری اشرفی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی درباره مفقودی یک نفر در منطقه وانا، موضوع در ساعت ۱۸:۳۰ روز جمعه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ در دستور کار نیروهای امدادی قرار گرفت و تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات گزَنک به محل اعزام شد.

وی افزود: به دلیل تاریکی هوا، عملیات جست‌وجو در نخستین شب متوقف شد و از روز دوم، نیروهای عملیاتی پایگاه گزَنک با همراهی خانواده فرد مفقودی، جست‌وجو را در مناطق وانا و قلابن از سر گرفتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران ادامه داد: در این مرحله چهار نفر از پرسنل و نجاتگران هلال‌احمر با یک دستگاه آمبولانس در عملیات حضور داشتند، اما با وجود جست‌وجوی مناطق مورد نظر، نشانه‌ای از فرد مفقودی به دست نیامد و عملیات روز دوم نیز ساعت ۱۸:۳۰ به علت تاریکی هوا پایان یافت.

فخاری اشرفی با اشاره به ادامه عملیات در روز سوم گفت: جست‌وجو از ساعت ۶:۳۰ صبح از محدوده پشت تونل شکل‌شاه آغاز شد و با حضور تیم پشتیبان شعبه آمل و نیروهای آتش‌نشانی، مناطق وانا و بایجان تا ساعت ۱۹:۴۶ مورد بررسی قرار گرفت، اما نتیجه‌ای حاصل نشد.

وی بیان کرد: در روز چهارم، با آغاز فعالیت تیم پهپادی داوطلب شعبه آمل، تصویربرداری هوایی نیز به عملیات اضافه شد و از نخستین ساعات روز دوشنبه ۳۰ شهریور، تیم‌های امدادی در محدوده تونل وانا، روستای وانا و منطقه شکل‌شاه به جست‌وجوی خود ادامه دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران گفت: عملیات جست‌وجو در روزهای پنجم، ششم و هفتم نیز به صورت مستمر ادامه یافت و تیم‌های امدادی با بررسی مناطق مختلف، عملیات را تا یافتن سرنخی از فرد مفقودی دنبال کردند.

فخاری اشرفی افزود: سرانجام ظهر روز جمعه سوم مهرماه، تیم امداد و نجات کهرود در محدوده پلیس‌راه بایجان به پیکر فرد مفقودی دسترسی پیدا کرد.

وی خاطرنشان کرد: پیکر فرد مفقودی که در داخل رودخانه قرار داشت، پس از تثبیت و خارج‌سازی از آب، برای انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مازندران غرق شدن رودخانه هراز غرق شدگی کشف پیکر غرق شدن در رودخانه
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
احمد ناطق‌نوری؛ رکورددار نمایندگی مجلس؛ روحانی زاده ای که بوکس را حلال کرد!
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیکر جوان غرق‌شده در رودخانه ارس پیدا شد
کشف پیکر دومین غرق‌شده در حادثه آب‌پخش پس از ۴ روز
امواج خزر جان پدر و دختری را گرفت
غرق شدن مرد جوان به خاطر نجات یک کودک
غرق شدن دو دختر بچه در تنکابن
کشف پیکر دو فرد غرق‌شده در سد بوطاهری هندیجان
غرق شدن ۴ کودک در سواحل فریدونکنار
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
تصاویر ادعایی رسانه‌های اسرائیل از مزدوران موساد در ایران
جانشین ترامپ با ایران صلح می‌کند/ ترامپ، محمد بن سلمان را مؤدبانه زیر اتوبوس انداخت
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!
روی آنتن شبکه سه اعلام شد: احتمال بالای اقدام جنگی آمریکا
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا در سازمان ملل/ آمریکا رفع محاصره دریایی ایران را نپذیرفت
تصاویر حمله دانش آموز 15 ساله به مدرسه!
واشنگتن شرط ایران را نپذیرفت
اعلام عزای عمومی در سراسر ایران
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۳ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۸ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۱ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۰ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۴۹ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۸ نظر)
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!  (۴۳ نظر)
اولتیماتوم به پزشکیان در آستانه سفر نیویورک  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005r9p
tabnak.ir/005r9p