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رونمایی از بازار اجاره در تهران / ترفند اجاره با ۷۰۰ میلیون تومان !

۷۰۰ میلیون رهن کامل؛ مبلغی که دیگر یک خانه نمی‌خرد و فقط یک سرپناه می‌دهد! در بازار اجاره‌ تهران، این بودجه تنها به شما اجازه می‌دهد بین متراژ، سن بنا و امکانات یکی را قربانی کنید.