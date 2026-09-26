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رونمایی از بازار اجاره در تهران / ترفند اجاره با ۷۰۰ میلیون تومان !
۷۰۰ میلیون رهن کامل؛ مبلغی که دیگر یک خانه نمیخرد و فقط یک سرپناه میدهد! در بازار اجاره تهران، این بودجه تنها به شما اجازه میدهد بین متراژ، سن بنا و امکانات یکی را قربانی کنید.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۶۷| |
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با ۷۰۰ میلیون رهن کامل در تهران چه چیزی میتوان اجاره کرد؟ این پرسشی است که این روزها ذهن بسیاری از خانوادهها و جوانان را درگیر کرده است.
در بازار اجاره تهران، بودجهی رهن کامل ۷۰۰ میلیون تومان یک مبلغ حد وسطی است نه چندان بالا که هر واحدی را پوشش دهد و نه چندان پایین که گزینهای باقی نگذارد که در ادامه فهرست محله هایی که می توان با این مبلغ رهن کامل کرد را ملاحظه می کنید.
|محله
|متراژ
|سن بنا
|پارکینگ
|آسانسور
|انباری
|خزانه
|۵۰متر
|۱۳۹۳
|دارد
|دارد
|دارد
|مهرآباد جنوبی
|۵۰ متر
|۱۳۹۵
|دارد
|-
|دارد
|هفت چنار
|۶۰ متر
|۱۳۸۴
|-
|-
|دارد
|منیریه
|۴۵ متر
|۱۳۸۵
|-
|-
|دارد
|جیحون
|۷۵ متر
|۱۳۹۷
|دارد
|-
|دارد
|شریعتی
|۵۰متر
|۱۳۸۹
|-
|-
|-
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