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رونمایی از بازار اجاره در تهران / ترفند اجاره با ۷۰۰ میلیون تومان !

۷۰۰ میلیون رهن کامل؛ مبلغی که دیگر یک خانه نمی‌خرد و فقط یک سرپناه می‌دهد! در بازار اجاره‌ تهران، این بودجه تنها به شما اجازه می‌دهد بین متراژ، سن بنا و امکانات یکی را قربانی کنید.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۶۷
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299 بازدید
قیمت اجاره بها

با ۷۰۰ میلیون رهن کامل در تهران چه چیزی می‌توان اجاره کرد؟ این پرسشی است که این روزها ذهن بسیاری از خانواده‌ها و جوانان را درگیر کرده است.

در بازار اجاره‌ تهران، بودجه‌ی رهن کامل ۷۰۰ میلیون تومان یک مبلغ حد وسطی است نه چندان بالا که هر واحدی را پوشش دهد و نه چندان پایین که گزینه‌ای باقی نگذارد که در ادامه فهرست محله هایی که می توان با این مبلغ رهن کامل کرد را ملاحظه می کنید.

محله  متراژ سن بنا  پارکینگ  آسانسور  انباری 
خزانه  ۵۰متر  ۱۳۹۳ دارد  دارد  دارد 
مهرآباد جنوبی  ۵۰ متر  ۱۳۹۵ دارد  دارد 
هفت چنار  ۶۰ متر ۱۳۸۴ - - دارد 
منیریه  ۴۵ متر ۱۳۸۵ - - دارد 
جیحون  ۷۵ متر  ۱۳۹۷ دارد دارد 
شریعتی  ۵۰متر  ۱۳۸۹ - - -

 

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