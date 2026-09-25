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اردوغان: توافقنامه مکه علیه ایران یا اسرائیل نیست

رئیس‌جمهور ترکیه تأکید کرد که توافق‌نامه دفاع مشترک مکه میان ترکیه، عربستان و پاکستان، علیه ایران، اسرائیل یا هیچ طرف ثالث دیگری نیست.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۶۲
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اردوغان

به گزارش تابناک، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در گفت‌وگو با مجله «نیوزویک» اظهار داشت که نگاه کردن به این توافق‌نامه به‌عنوان ائتلافی علیه ایران، اسرائیل یا هر طرف ثالث دیگری، اشتباه است.

او عنوان داشت که این توافق‌نامه بیانگر «مسئولیت مشترک سه کشور برای ساختن آینده‌ای امن‌تر، صلح‌آمیزتر و برخوردار از رفاه بیشتر است».

اردوغان با اشاره به اینکه ترکیه سال‌هاست از این ایده حمایت می‌کند که کشورهای منطقه باید مشکلات خود را با ابتکار و به دست خودشان حل کنند، گفت این توافق‌نامه با هدف افزایش سطح بازدارندگی و تضمین ثباتی پایدار و بلندمدت منعقد شده است.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین تصریح کرد که این توافق‌نامه بر حق دفاع از خود، مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، استوار است. بر اساس یکی از بندهای آن، هرگونه حمله مسلحانه به یکی از سه کشور، حمله به همه طرف‌های توافق‌نامه تلقی می‌شود.

با این حال، نوع و میزان کمک‌ها بر اساس درخواست کشور مورد حمله قرار گرفته و نیازهای آن تعیین خواهد شد. این کمک‌ها می‌تواند شامل تبادل اطلاعات اطلاعاتی، پشتیبانی لجستیکی و تأمین مهمات باشد و در صورت لزوم، با توجه به سطح تهدید، امکان بررسی حمایت نظامی گسترده‌تر نیز وجود دارد.

اردوغان افزود که سازوکارهای سیاسی و نظامی، از طریق رایزنی و هماهنگی، درباره چگونگی و شکل ارائه کمک‌ها تصمیم‌گیری خواهند کرد.

او در همین زمینه تأکید کرد که در شرایط کنونی، صحبت از واکنش نظامی خودکار ترکیه به هر حادثه‌ای که ممکن است در عراق، یمن یا هر نقطه دیگری رخ دهد، درست نیست.

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در هفتم اوت گذشته توافق‌نامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند.

هدف از این توافق‌نامه، تقویت امنیت، صلح، ثبات و رفاه در منطقه و جهان و همچنین افزایش توان بازدارندگی مشترک میان کشورهای امضاکننده عنوان شده است.

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