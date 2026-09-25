روایت سفیر آمریکا از انتقاد ترامپ به رئیس جمهور چین

سفیر آمریکا در چین می گوید که ترامپ دیروز به [رئیس جمهور چین] اعلام کرده که هرگونه کمکی که این کشور به ایران ارائه دهد، چه در قالب اطلاعات و چه قطعات یا تجهیزات نظامی، کاملاً غیرقابل‌قبول است.

به گزارش تابناک، دیوید پردو، سفیر آمریکا در چین گفت: ما هفته‌ها پیش به‌روشنی به چین اعلام کردیم که هرگونه کمکی که این کشور به ایران ارائه دهد، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، چه در قالب اطلاعات و چه قطعات یا تجهیزات نظامی، کاملاً غیرقابل‌قبول است.

وی افزود: رئیس‌جمهور ترامپ نیز روز گذشته بار دیگر این موضوع را کاملاً روشن کرد.

سفیر آمریکا در چین در ادامه بیان کرد: رئیس‌جمهور ترامپ به‌صراحت اعلام کرده است که منافع و مواضع ما در قبال ایران چیست.

منبع: انتخاب