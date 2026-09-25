عراقچی: هیچیک از اهداف شوم متجاوزان محقق نشد
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور کشورمان که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر میبرد، صبح امروز جمعه در بیستوهفتمین نشست غیررسمی شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که به ریاست پاکستان برگزار شد، شرکت کرد.
عراقچی ضمن قدردانی از پاکستان و دبیرخانه اکو برای برگزاری این نشست، بر اهمیت تقویت همکاریهای منطقهای بین کشورهای عضو تأکید کرد.
عراقچی با اشاره به شرایط کنونی نظام بینالملل اظهار داشت: این نشست در شرایطی برگزار میشود که جهان با افزایش نااطمینانی و چندپارگی مواجه است و قوانین بینالمللی و حقوق بینالملل بشردوستانه بیش از پیش تحت تأثیر اقدامات تجاوزکارانه قرار گرفتهاند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران طی دو سال گذشته، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران علیرغم تعهد راسخ به دیپلماسی و مذاکره، قربانی اقدامات غیرقانونی، تجاوزکارانه و تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است.
وی با اشاره به خسارات معنوی و مادی تجاوزهای نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران و شهادت رهبر معظم انقلاب و شماری از فرماندهان عالیرتبه نظامی و بیش از چهار هزار از مردم ایران و همچنین شهادت ۱۶۸ دانشآموز در شهر میناب افزود: زیرساختهای متعددی از جمله بیمارستانها، فرودگاههای غیرنظامی و بناهای تاریخی در جریان جنگ تحمیلی متجاوزان هدف قرار گرفته و آسیب دیده است.
عراقچی همچنین با اشاره به مقاومت نیروهای مقتدر مسلح و مردم ایران، تصریح کرد: با مقاومت مردم و اقتدار نیروهای مسلح، هیچیک از اهداف شوم متجاوزان محقق نشد و ایران سربلند و پرافتخارتر از هر زمانی از این آزمون تاریخی بیرون آمد.
وزیر امور خارجه در ادامه با تأکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای همکاریهای منطقهای گفت: ایران به تقویت همکاری و همبستگی منطقهای متعهد است و بر این باور است که اکو میتواند نقش فعالتری در پیشبرد همکاریهای اقتصادی و تجاری، اتصال منطقهای و پیشرفت پایدار میان کشورهای عضو ایفا کند.
عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات اخیر در سازمان همکاری اقتصادی، برگزاری مجدد شماری از نشستهای مهم این سازمان که برای چندین سال متوقف شده بودند، از جمله نشستهای وزیران در حوزههای تجارت، امور داخلی و محیط زیست را حائز اهمیت دانست.
وزیر امور خارجه همچنین تصویب نقشه راه پنجساله همکاری در حوزه معدن، راهبرد دهساله حملونقل پایدار و تابآور در منطقه اکو و آغاز روند اصلاح موافقتنامه تجارت اکو (ECOTA) را از جمله نمونههای عزم جمعی کشورهای عضو برای تقویت همکاریهای منطقهای برشمرد.
وی با اشاره به روند نهاییسازی چشمانداز اکو (ECO VISION) برای دهه پیش رو اظهار امیدواری کرد این سند با هدف تضمین امکانپذیری، قابلیت سنجش و اجرای مؤثر، در هجدهمین اجلاس سران اکو در تهران مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین توسعه زیرساختهای حملونقل و اتصال منطقهای را از دیگر زمینههای مهم همکاری کشورهای عضو دانست و اظهار داشت: گسترش کریدورهای اکو و پیوند روزافزون آنها با مراکز مهم بار و لجستیک، از جمله مراکز متصل به چین، نقش منطقه را در شبکههای تجارت و ترانزیت بینالمللی تقویت میکند.
عراقچی با اشاره به روند رو به گسترش گردشگری منطقهای و رشد تجارت درونمنطقهای، این تحولات را نشانه تقویت تدریجی پایههای ادغام اقتصادی در منطقه اکو دانست و در عین حال تأکید کرد حوزههایی همچون انرژی، منابع انسانی، کشاورزی و صنایع و محیط زیست همچنان از اولویتهای اساسی منطقه به شمار میروند.
وی ضمن تقدیر از تعهد کشورهای عضو و تلاشهای دبیرخانه اکو به ریاست سفیر مجید خان، بر ضرورت تداوم این روند و بهرهگیری از ظرفیتهای سازمان برای پیشبرد اهداف مشترک کشورهای عضو تأکید کرد.
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از هجدهمین اجلاس سران اکو در تهران در روزهای سوم و چهارم دسامبر ۲۰۲۶، بر اهمیت این اجلاس در عالیترین سطح تأکید کرد.
عراقچی تاکید کرد: مشارکت ارزشمند رهبران کشورهای عضو اکو در این اجلاس میتواند پیام مناسبی برای مردم کشورهای منطقه و جامعه بینالمللی باشد.
وزیر امور خارجه در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاریهای منطقهای و چندجانبه، صلح، امنیت و رفاه در سراسر جهان بیش از پیش تحقق یابد و اقدامات قهری یکجانبه و تجاوزهایی که به بیثباتی و ناامنی دامن میزنند، پایان یابند.
منبع: وزارت امور خارجه