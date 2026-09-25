En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی
تابناک گزارش می‌دهد

تلاش قطر برای برگزاری مذاکرات جدید ایران و آمریکا در عمان/ عربستان و امارات خواستار حفظ فشار بر ایران هستند

در حالی میانجی‌ها از جمله قطر در تلاش برای برگزاری مذاکرات جدید ایران و آمریکا در عمان هستند که عربستان و امارات خواستار حفظ فشار بر ایران هستند.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۳۴
| |
26 بازدید
اعراب خلیج فارس

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته است که در میان کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس درباره نحوه برخورد با ایران و احیای مذاکرات تهران–واشنگتن اختلاف نظر ایجاد شده است.

طبق این گزارش، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از دولت دونالد ترامپ می‌خواهند فشار اقتصادی بر ایران و همچنین محاصره دریایی آمریکا علیه ایران حفظ شود و واشنگتن در مذاکرات امتیاز قابل‌توجهی به تهران ندهد. 

بیشتر بخوانید:

فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند

گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول

در مقابل، قطر و عمان بیشتر روی مسیر دیپلماتیک و ازسرگیری مذاکرات تمرکز دارند.

وال‌استریت ژورنال می‌گوید میانجی‌ها، از جمله قطر، در تلاش هستند مذاکرات جدید آمریکا و ایران را در عمان برگزار کنند؛ مذاکراتی که هدف فوری آن، بازگشایی تنگه هرمز و سپس حرکت به سمت پایان دادن به جنگ است. ترامپ نیز روز سه‌شنبه گفته بود انتظار دارد دو طرف بار دیگر به‌زودی دیدار کنند.

پیشنهاد قطر برای «وقفه هفت‌روزه» چیست؟

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه ایران به دوحه رفته و درباره پیشنهاد‌های جدید برای پایان دادن به درگیری‌ها گفت‌و‌گو کرده است. یکی از این پیشنهاد‌ها شامل یک وقفه هفت‌روزه در جنگ است.

ایده مطرح‌شده این است که در این دوره حملات متوقف یا کاهش یابد؛ امکان عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز فراهم شود؛ ایران حملات علیه کشتی‌رانی را متوقف کند؛ و در مقابل، آمریکا محاصره دریایی خود علیه ایران را متوقف یا کاهش دهد؛ سپس از این وقفه برای شروع مذاکرات گسترده‌تر استفاده شود.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، اما یک مانع اساسی وجود دارد و آن اینکه آمریکا به قطر گفته است ترامپ فعلاً قصد ندارد محاصره دریایی ایران را لغو کند؛ بنابراین مشخص نیست پیشنهاد هفت‌روزه بتواند مورد قبول واشنگتن قرار گیرد.

چرا عربستان و امارات مخالف کاهش فشار هستند؟

وال استریت ژورنال می‌نویسد در تابستان، عربستان سعودی و برخی دیگر از کشور‌های عربی خلیج فارس بیشتر روی مذاکره و کاهش تنش فشار می‌آوردند و حتی آمادگی بررسی توافقی را داشتند که نوعی نقش برای ایران در مدیریت تنگه هرمز به رسمیت بشناسد.

اما اکنون، به گفته منابع مورد استناد روزنامه، موضع ریاض و ابوظبی سخت‌تر شده است.

گزارش می‌گوید محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان، اخیراً به مقام‌های آمریکایی گفته است محاصره دریایی ایران باید تا زمانی ادامه داشته باشد که تهران مجبور شود به یک توافق جدید تن بدهد.

دلیل این تغییر موضع، طبق گزارش، حملات ایران به کشتی‌ها و همچنین نگرانی کشور‌های خلیج فارس از توانایی تهران برای مختل کردن صادرات نفت آنهاست. گزارش همچنین به تلاش حوثی‌ها برای محدود کردن مسیر جایگزین دریای سرخ اشاره می‌کند.

اختلاف دقیقاً بر سر چیست؟

بر این اساس عربستان خواهان حفظ فشار اقتصادی و عدم اعطای امتیاز سریع به ایران است و امارات به دنبال حفظ فشار بر تهران و مخالفت با کاهش سریع فشار از سوی آمریکاست.

در این میان قطر در تلاش برای مذاکره و میانجیگری و پیشنهاد وقفه هفت‌روزه است و عمان به دنبال حمایت از مسیر مذاکره و بازگشایی مرحله‌ای تنگه هرمز است.

از طرف دیگر آمریکا به دنبال ادامه فشار و محاصره، در کنار بررسی امکان مذاکره و ایران مذاکره درباره پایان درگیری و مسائل مرتبط با تنگه هرمز، اما با اختلافات جدی بر سر شرایط توافق را پیگیری می‌کند.

مسئله مهم‌تر: خودِ تنگه هرمز

تنگه هرمز در این مذاکرات فقط یک موضوع جانبی نیست؛ به یکی از محور‌های اصلی چانه‌زنی تبدیل شده است.

گزارش‌های قبلی نیز نشان می‌دهند که اختلاف آمریکا و ایران درباره نحوه اداره و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز یکی از مسائل اصلی مذاکرات بوده است. از جمله، ایران درباره نقش خود در مدیریت تنگه و حتی دریافت هزینه عبور از کشتی‌ها مواضعی مطرح کرده، در حالی که آمریکا با چنین ترتیباتی مخالفت کرده است.

بنابراین پیشنهاد قطر برای وقفه هفت‌روزه را می‌توان نوعی مرحله موقت برای شکستن بن‌بست دانست: ابتدا درگیری متوقف شود و رفت‌وآمد دریایی دوباره آغاز شود، سپس طرف‌ها وارد مذاکرات بزرگ‌تر درباره تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای، امنیت منطقه و وضعیت تنگه هرمز شوند.

اختلاف میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس به این معنا نیست که عربستان و امارات لزوماً با اصل مذاکره ایران و آمریکا مخالف‌اند. بلکه آنها در مورد شرایط مذاکره و میزان فشاری که باید قبل و در جریان مذاکرات بر ایران حفظ شود با قطر و عمان اختلاف دارند. حتی کشور‌های خلیج فارس به‌طور کلی نگران تشدید بیشتر جنگ هستند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اعراب خلیج فارس مذاکرات ایران و آمریکا جنگ ایران و آمریکا میانجیگری عمان
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
بازخوانی تاریخ/وقتی سپاه تانک‌های صرب را در اوستیکولینا متوقف کرد
از اسکار و امی تا دستبند/ بازداشت ستاره‌های هالیوود در نیویورک
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنگ ایران مانند ویتنام نیست/ اعراب خلیج فارس در باتلاق اقتصادی گیر کرده‌اند
آمریکا ارزشی در بازسازی پایگاه‌های خود در خلیج فارس نمی‌بیند/ جنگ نه تنها ایران را خلع سلاح نکرد بلکه آنرا قوی‌تر کرد
ایران با بستن تنگه هرمز «آس» خود را بازی کرده است/ اهمیت تنگه هرمز به تدریج از بین می‌رود!
چرا نشست روز دوشنبه ایران و اعراب خلیج فارس درباره تنگه هرمز مهم است؟
جایگاه ایران در نظم نوظهور خاورمیانه پس از جنگ چیست؟/ کشور‌های منطقه طرح ایران را پذیرا هستند
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
ایران تنگه هرمز را ضامن مذاکرات هسته‌ای می‌داند/ ایران به اعراب فهماند پایگاه‌های آمریکا امنیت نمی‌آورد 
تغییر رویکرد آمریکا در قبال ایران؛ «خفگی اقتصادی» به جای حمله نظامی!
۱۸ ماه طول می‌کشد ثبات به امارات متحده برگردد/ اعراب «سردتر، سخت‌گیرتر و معامله‌گراتر» می‌شوند
یونان در جنگ ایران به اعراب خلیج فارس کمک نظامی کرد/ آتن؛ اسب تروای اسرائیل در خلیج فارس
آیا اعراب خلیج فارس توان ایستادگی مقابل حملات جدید را دارند؟
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
خروج هیئت ایرانی از مجمع عمومی هنگام سخنرانی ترامپ
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
جانشین ترامپ با ایران صلح می‌کند/ ترامپ، محمد بن سلمان را مؤدبانه زیر اتوبوس انداخت
ورود دو اسکاداران سوخو ۲۵ به نیروی هوایی ایران
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا در سازمان ملل/ آمریکا رفع محاصره دریایی ایران را نپذیرفت
واشنگتن شرط ایران را نپذیرفت
روی آنتن شبکه سه اعلام شد: احتمال بالای اقدام جنگی آمریکا
اعلام عزای عمومی در سراسر ایران
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۸ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۱ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۰ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۸ نظر)
اولتیماتوم به پزشکیان در آستانه سفر نیویورک  (۴۳ نظر)
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!  (۴۲ نظر)
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران  (۴۱ نظر)
ویدیوی تلویزیون اسرائیل از اولین آزمایش بمب اتم ایران!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005r94
tabnak.ir/005r94