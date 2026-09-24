کشش آرام عضله و ماساژ دادن ساق پا می‌تواند به کاهش گرفتگی کمک کند. ایستادن و قرار دادن وزن بدن روی پای درگیر نیز برای برخی افراد مفید است.

به گزارش تابناک؛ گرفتگی شبانه پا انقباض ناگهانی و دردناک عضلات، معمولا در ساق پا، است که می‌تواند فرد را از خواب بیدار کند. این مشکل با افزایش سن شایع‌تر می‌شود و در بسیاری از موارد علت مشخصی ندارد.

چه عواملی می‌توانند نقش داشته باشند؟

کم آبی بدن، فعالیت بدنی شدید یا استفاده بیش از حد از عضلات، ایستادن طولانی مدت و برخی وضعیت‌های خواب می‌توانند با گرفتگی عضلات ارتباط داشته باشند.

برخی داروها، از جمله دارو‌های ادرارآور، نیز ممکن است احتمال گرفتگی عضلات را افزایش دهند. همچنین بیماری‌هایی مانند دیابت، برخی اختلالات عصبی و مشکلات گردش خون می‌توانند در بعضی افراد زمینه ساز این مشکل باشند.

کمبود مواد معدنی مانند منیزیم، پتاسیم یا کلسیم گاهی به عنوان علت گرفتگی مطرح می‌شود، اما مصرف خودسرانه مکمل‌ها توصیه نمی‌شود؛ زیرا در بسیاری از موارد، گرفتگی شبانه ناشی از کمبود این مواد نیست.

هنگام گرفتگی چه کنیم؟

کشش آرام عضله و ماساژ دادن ساق پا می‌تواند به کاهش گرفتگی کمک کند. ایستادن و قرار دادن وزن بدن روی پای درگیر نیز برای برخی افراد مفید است.

نوشیدن آب کافی و داشتن فعالیت بدنی منظم نیز می‌تواند به کاهش احتمال گرفتگی کمک کند.

اگر گرفتگی‌ها مکرر، بسیار دردناک یا جدید باشند، یا همراه با تورم، ضعف عضلات، بی حسی یا تغییر رنگ پا رخ دهند، بهتر است علت آن توسط پزشک بررسی شود.

این مطلب صرفا برای اطلاع رسانی است و جایگزین تشخیص، درمان یا توصیه پزشکی نیست. پیش از مصرف دارو یا مکمل، تغییر مقدار مصرف یا استفاده درمانی از روش‌های مختلف، با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

منبع: عصر ایران