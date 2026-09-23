به گزارش تابناک، آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، امروز چهارشنبه این تحریم‌ها را در چارچوب «مقررات اقدامات اقتصادی ویژه (ایران)»، توصیف و اعلام کرد که تحریم‌های بیشتری علیه پنج فرد و پنج نهاد ایرانی اعمال می‌شود.

در بیانیه وزارت خارجه کانادا آمده است که این تحریم‌ها مقام‌های ارشد امنیتی و دولتی ایران و همچنین نهادهای حکومتی را هدف قرار می‌دهند.

کانادا این اقدام را در راستای «تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای افزایش فشار بر ایران» دانست و ادعای همیشگی «بی‌توجهی تهران به حقوق بشر» را به عنوان توجیهی برای اعمال تحریم‌ها مطرح کرد.

اسکندر مومنی، داوود معظمی گودرزی، رسول جلیلی، محسن فتحی‌زاده و روح‌الله مومن‌نسب از افراد تحریم‌شده‌اند.

ساترا، کمیته فیلترینگ، گروه دوران، شرکت یافتار پژوهان پیشتاز رایانش و سازمان فضای مجازی سراج نیز تحریم شده‌اند

منبع: سایت دیدبان ایران