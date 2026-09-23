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سیروس ابراهیم‌زاده در ایران به خاک سپرده می‌شود؟

خانواده سیروس ابراهیم‌زاده در حال انجام مقدمات لازم برای انتقال پیکر این هنرمند از آمریکا به ایران و فراهم کردن شرایط خاکسپاری او در کشور هستند.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۵۹
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2093 بازدید
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سیروس ابراهیم زاده

به گزارش تابناک؛ خانواده زنده‌یاد سیروس ابراهیم‌زاده در حال تلاش برای انتقال پیکر این هنرمند به ایران هستند.

احترام برومند، از دوستان خانوادگی سیروس ابراهیم‌زاده و همسرش ناهید کبیری، شاعر، درباره احتمال انتقال پیکر این هنرمند از آمریکا به ایران گفت: با توجه به اینکه زنده‌یاد ابراهیم‌زاده علاقه داشت در ایران باشد، خانواده او در حال انجام مقدمات و فراهم کردن شرایط لازم برای انتقال پیکر و خاکسپاری این هنرمند در ایران هستند.

او اشاره کرد که این کار قطعا با توجه به شرایط فعلی و طی شدن روند لازم، احتمالا زمان‌بر خواهد بود.

سیروس ابراهیم‌زاده ۳۰ شهریور و در شرایطی که ماه‌های اخیر را با مشکلات جسمی به سر می‌برد، از دنیا رفت و شب گذشته ناهید کبیری، همسرش با انتشار یادداشتی با تاکید بر اینکه این بازیگر بر اثر بیماری فوت نکرده است، آنچه را منجر به بروز مشکل شده بود تشریح کرد.

منبع: ایسنا

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سیروس ابراهیم زاده پیکر ایران هنرمند
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
یکنفر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
16
4
پاسخ
اگه دوستدار ایرانه پس در آمریکا چکار میکرده
سروش رضائیه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
9
پاسخ
روحش شاد و یادش ماندگار
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