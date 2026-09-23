خانواده سیروس ابراهیم‌زاده در حال انجام مقدمات لازم برای انتقال پیکر این هنرمند از آمریکا به ایران و فراهم کردن شرایط خاکسپاری او در کشور هستند.

به گزارش تابناک؛ خانواده زنده‌یاد سیروس ابراهیم‌زاده در حال تلاش برای انتقال پیکر این هنرمند به ایران هستند.

احترام برومند، از دوستان خانوادگی سیروس ابراهیم‌زاده و همسرش ناهید کبیری، شاعر، درباره احتمال انتقال پیکر این هنرمند از آمریکا به ایران گفت: با توجه به اینکه زنده‌یاد ابراهیم‌زاده علاقه داشت در ایران باشد، خانواده او در حال انجام مقدمات و فراهم کردن شرایط لازم برای انتقال پیکر و خاکسپاری این هنرمند در ایران هستند.

او اشاره کرد که این کار قطعا با توجه به شرایط فعلی و طی شدن روند لازم، احتمالا زمان‌بر خواهد بود.

سیروس ابراهیم‌زاده ۳۰ شهریور و در شرایطی که ماه‌های اخیر را با مشکلات جسمی به سر می‌برد، از دنیا رفت و شب گذشته ناهید کبیری، همسرش با انتشار یادداشتی با تاکید بر اینکه این بازیگر بر اثر بیماری فوت نکرده است، آنچه را منجر به بروز مشکل شده بود تشریح کرد.

منبع: ایسنا