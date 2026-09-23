چرا یک خودرو در دو بازار دو قیمت دارد؟
بازار خودرو ایران روز اول مهر را با نوسان آغاز کرده است.گزارشهای امروز درباره قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد بازار یکدست نیست؛ برخی مدلها افزایش داشتهاند و برخی دیگر در مسیر متفاوتی حرکت کردهاند.
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به گزارش تابناک، در همین حال، نام «سایپا وانت» نیز در فهرست جستوجوهای داغ ایران قرار گرفته است.این موضوع شاید در نگاه اول صرفاً یک خبر خودرویی باشد، اما خودرو در ایران بسیار بیشتر از یک کالای مصرفی است.رای بسیاری از خانوادهها خودرو هم وسیله رفتوآمد است، هم سرمایه و هم بخشی از امنیت اقتصادی.
چرا قیمت خودرو اینقدر مهم است؟
خودرو در ایران در نقطه تلاقی چند بازار قرار دارد. ارز روی قیمت قطعات اثر میگذارد.تورم هزینه تولید را بالا میبرد.قیمت مواد اولیه روی تولید اثر دارد؛ و وضعیت واردات و سیاستهای تجاری نیز میتواند بازار را تغییر دهد. از طرف دیگر، تقاضای مردم نیز ثابت نیست.وقتی مردم احساس کنند قیمتها در آینده افزایش پیدا میکند، ممکن است خرید خود را جلو بیندازند.
وقتی احتمال کاهش قیمت وجود داشته باشد، ممکن است خرید را عقب بیندازند.به همین دلیل بازار خودرو تا حدی بازار «انتظار» است.
شکاف قیمت کارخانه و بازار
یکی از مسائل قدیمی بازار خودرو ایران، تفاوت میان قیمت کارخانه و قیمت بازار است.در گزارش امروز برای برخی محصولات سایپا نیز تفاوت قابل توجهی میان قیمت بازار و کارخانه مشاهده میشود. برای نمونه، قیمتهای منتشرشده برای مدلهایی مانند سهند، اطلس، شاهین و سایپا ۱۵۱ تفاوتهایی با قیمت کارخانه دارند.
این شکاف یک سؤال قدیمی را زنده میکند:چرا یک خودرو در دو بازار دو قیمت دارد؟
پاسخ، مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاستی است؛ از نظام قیمتگذاری گرفته تا عرضه، تقاضا، محدودیت واردات و شرایط تولید.اما برای مصرفکننده، نتیجه ساده است:خودرویی که باید ابزار حملونقل باشد، تبدیل به یک دارایی گرانقیمت شده است.
در گذشته خودرو برای بسیاری از خانوادههای ایرانی یکی از بزرگترین خریدهای زندگی بود.اما با افزایش قیمتها، خرید خودرو برای بخشهایی از جامعه به تصمیمی بسیار دشوار تبدیل شده است.خانواده باید میان خرید خودرو، اجاره خانه، آموزش فرزند، درمان، سفر و پسانداز انتخاب کند.به همین دلیل بازار خودرو را نمیتوان فقط با نمودار قیمت تحلیل کرد.باید دید قیمت خودرو چه نسبتی با درآمد خانوار دارد.
اگر قیمت خودرو دو برابر شود، اما درآمد خانواده نیز دو برابر نشود، مسئله فقط «گران شدن خودرو» نیست؛ مسئله اصلی ، کاهش دسترسی است.
چرا سایپا وانت ترند شد؟ترند شدن یک محصول یا مدل خودرو میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد.گاهی یک خبر قیمت باعث افزایش جستوجو میشود.گاهی عرضه جدید.گاهی تبلیغات؛ و گاهی مردم به دنبال قیمت یا مشخصات یک خودرو هستند؛ بنابراین ترند شدن «سایپا وانت» بهتنهایی به معنای افزایش تقاضای واقعی نیست؛ اما نشان میدهد موضوع خودروهای تجاری سبک در فضای جستوجوی کاربران مورد توجه قرار گرفته است.
آینده بازار چه خواهد شد؟
بدون پیشبینی قطعی، میتوان گفت بازار خودرو بهشدت به متغیرهای بیرونی حساس است.نرخ ارز، سیاست واردات، تولید داخلی، قیمت مواد اولیه و شرایط سیاسی همگی میتوانند روی بازار اثر بگذارند.به همین دلیل، کسی که امروز فقط با دیدن یک قیمت درباره آینده بازار تصمیم میگیرد، بخش بزرگی از تصویر را نمیبیند.
بازار خودرو بیش از آنکه فقط بازار خودرو باشد، آینهای از اقتصاد ایران است.وقتی خودرو گران میشود، مردم فقط درباره ماشین صحبت نمیکنند.درباره درآمدشان، قدرت خریدشان و آینده اقتصادیشان حرف میزنند؛ و شاید به همین دلیل است که در ایران، یک جدول قیمت خودرو میتواند به اندازه یک گزارش اقتصادی طولانی خوانده شود و مهم باشد.
گزارش خطا
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در موضوع خودرو فقط این رو میتونم بگم که تو ایران یک جنایت رخداده علیه مصرف کننده
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