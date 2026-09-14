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آمریکا به دنبال خبرچین درباره مسیرهای اقتصادی ایران!

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از آغاز عملیاتی با هدف قطع تمام خطوط حیاتی مالی ایران و حامیانش خبر داد. وی با صدور فراخوانی جهانی از افشاگران خواست اطلاعات خود را درباره مسیرهای اقتصادی و مالی ایران در اختیار واشنگتن قرار دهند و وعدهٔ پرداخت پاداش به آن‌ها را داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۹۴
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اسکات بسنت

به گزارش تابناک، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه در اظهاراتی اعلام کرد که این نهاد عملیاتی را با هدف قطع تمام خطوط حیاتی مالی ایران و حامیانش آغاز کرده است.

بسنت با اشاره به صدور فراخوان جدید برای افشاگران، گفت: «به همین دلیل، فراخوان جدیدی برای افشاگران صادر کردم تا اطلاعات خود را دربارهٔ کسانی که تروریسم ایران را تسهیل می‌کنند، ارائه دهند.»

وزیر خزانه‌داری آمریکا خطاب به همه افراد در سراسر جهان که اطلاعاتی درباره این خطوط مالی دارند، گفت: «این فرصت شماست. اگر اطلاعات قابل‌اقدامی برای خزانه‌داری دارید، ممکن است واجد شرایط دریافت پاداش باشید، فرقی نمی‌کند کجا زندگی می‌کنید یا حقوق‌بگیر چه کسی هستید.»

وی در پایان با تکرار شعار معروف آمریکایی، افزود: «اگر چیزی می‌بینید، چیزی بگویید.»

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن در ماه‌های اخیر فشارهای اقتصادی خود بر ایران را به‌شدت افزایش داده و همزمان با ادامه جنگ، تلاش می‌کند با شناسایی و قطع مسیرهای مالی، توان اقتصادی تهران را تضعیف کند.

منتبع: فارس

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