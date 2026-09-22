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واکنش ستادکل نیروهای مسلح به اظهارات خصمانه ترامپ

اظهارات خصمانه و تهدیدهای مکرر رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران که با سوءاستفاده از تریبون سازمان ملل متحد جهت موجه جلوه دادن تجاوز، ایجاد ناامنی و راهزنی در جهان همراه شده است، پیش از آنکه متکی بر واقعیت‌های میدانی باشد، صرفاً ابزاری برای تبلیغات داخلی است.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۹۴
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ستاد کل نیروهای مسلح

به گزارش تابناک، ستاد کل‌ نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در واکنش به سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد: اظهارات خصمانه و تهدیدهای مکرر رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران که با سوءاستفاده از تریبون سازمان ملل متحد جهت موجه جلوه دادن تجاوز، ایجاد ناامنی و راهزنی در جهان همراه شده است، پیش از آنکه متکی بر واقعیت‌های میدانی باشد، صرفاً ابزاری برای تبلیغات داخلی است.

 این‌گونه سخنان، نشان‌دهنده بن‌بست راهبردی آمریکا در تجاوز علیه ملت ایران است.

تکرار ادعاها و تهدیدهای بی‌اساس، با توجه به فرسودگی ارتش آمریکا، نه نشانه قدرت، بلکه نشان از استیصال راهبردی آنان دارد.
 ایران اسلامی همواره لنگرگاه امنیت در منطقه، به‌ویژه برای تجارت آزاد و بین‌المللی بوده است؛ در حالی که آمریکا با حضور نامشروع، غیرقانونی و تجاوزکارانه در منطقه غرب آسیا، منبع تهدید، ناامنی و بی‌ثباتی است و برای جبران شکست‌های پی‌درپی در اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران و راهزنی دریایی، اقتصاد جهانی را به گروگان گرفته است.

لفاظی‌های رئیس‌جمهور آمریکا تغییری در محاسبات قدرت ایجاد نمی‌کند و هرگز جایگاه تنزل‌یافته این کشور در نظم نوین جهانی و شکست‌های خفت‌بار آمریکا در جنگ علیه ایران و جبهه مقاومت را جبران نخواهد کرد.

پاسخ نیروهای مسلح توانمند و قدرتمند ایران اسلامی که از تجارب دفاع مقدس هشت ساله و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم بهره می‌گیرند به یاوه‌گویی‌ها و تهدیدهای قاتل امام شهید امت، کودکان بی‌گناه و مظلوم مدرسه‌ شجره طیبه میناب و لامرد و سایر شهدای والا‌مقام کشور، آمادگی کامل جهت وارد کردن ضرباتی شدیدتر، خردکننده‌تر و غیرقابل‌پیش‌بینی به متجاوزان و سران آمریکا و رژیم صهیونیستی می باشد.

 ان‌شاالله رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، پیام ملت شجاع و نیروهای مسلح قهرمان و اقتدار ایران قوی و شکست‌ناپذیر را در مجمع سازمان ملل متحد به گوش جهانیان خواهند رساند.

 

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ستاد کل نیروهای مسلح ایران آمریکا ترامپ سخنرانی مجمع عمومی جنگ برنامه هسته ای
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