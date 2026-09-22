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تأیید دیدار عراقچی با ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی

دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با نماینده ترامپ در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۹۲
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عراقچی

به گزارش تابناک، دیدار سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه با استیو ویتکاف، نماینده رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد. ابلاغ شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز دلیل پذیرش درخواست ویتکاف برای این دیدار بوده است.

 مواضع قاطع ایران در این دیدار به نماینده آمریکا ابلاغ شده است.

رفع فوری محاصره دریایی، پرداخت فوری همه اموال مسدود شده ایران و پایان جنگ در همه جبهه های مقاومت از جمله شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز است.

منبع: صداوسیما

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عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران آمریکا نیویورک سازمان ملل ویتکاف
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