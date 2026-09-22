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برگزاری رزمایش ۴۰ هزار موتورسوار جان‌فدا در تهران

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص)، از برگزاری «رزمایش ۴۰هزار موتور سوار جان‌فدای ایران» خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۸۶
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2269 بازدید
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سردار حسن زاده

به گزارش تابناک، سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) با اعلام این خبر اظهار کرد: در هفته دفاع مقدس و در امتداد «رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدای ایران» که در بیست و هفتم شهریور ماه برگزار شد، این بار شاهد برگزاری رزمایشی دیگر با عنوان «رزمایش ۴۰ هزار موتور سوار جان‌فدای ایران» خواهیم بود.

فرمانده سپاه تهران بزرگ تصریح کرد: این رزمایش با حضور پرشور مردم و با مشارکت گسترده ی خانواده‌ها با موتور سیکلت برگزار می‌شود.

وی افزود: همه آحاد مردم با سلاح پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در این مراسم حضور خواهند یافت و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، یک بار دیگر وحدت، انسجام و وفاداری خود را به نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.

سردار حسن‌زاده خاطرنشان کرد: تمام رزمایش‌های اخیر، در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و در امتداد حضور مردم شریف ایران در اجتماعات شبانه است و نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت با ارزش‌های دفاع مقدس و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ در ادامه به جزئیات برگزاری این مراسم اشاره کرد و گفت: این رزمایش از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۳ مهر برگزار می‌شود و مسیر آن از میدان آئینی امام حسین (ع) به سمت میدان آزادی خواهد بود.

وی تأکید کرد: تمام تمهیدات ترافیکی لازم برای آن روز پیش‌بینی شده است و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه انجام شده تا مراسم در کمال نظم و امنیت برگزار شود.

فرمانده سپاه تهران بزرگ در پایان ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله این رزمایش نیز همچون رزمایش‌های گذشته به صحنه‌ای ماندگار از حضور مردمی و نمایش اقتدار و اتحاد ملت ایران تبدیل خواهد شد.

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سردار حسن زاده تهران رزمایش جان فدا سپاه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ایرانی
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
4
1
پاسخ
این بندگان برن جان بدن بقیه هم برن با خواری ذلت توافق کنند فشار اقتصادی کمر را خورد کرده کاملا قابل رویته اما ربطی به هیچ کشوری ندارد مشکل داخلیه هر وقتم آقازاده ها و سیاستمداران و نظام سرمایه داری پا پیش گذاشت برای جان فدا منم در خدمتم به این میگن سواستفاده کم انسان شریف و با سواد و .. جونشو واسه این خاک داده ؟؟
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