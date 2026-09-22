هشدار سخنگوی سپاه به آمریکا: در میدان عمل پاسخ خواهیم داد

به گزارش تابناک، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با شبکه «العربی» قطر با اشاره به تهدیدات آمریکا به اقدام نظامی علیه تأسیسات ایران، گفت: درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون «کوه کلنگ» نظر قطعی نمی‌دهم، اما اگر آمریکا قصد حمله به هر نقطه‌ای از کشورمان، چه کوه کلنگ و چه غیر از آن را داشته باشد، با قدرت تمام پاسخ خواهیم داد.

وی با کنایه به تبلیغات اخیر ارتش آمریکا درباره نجات خلبانان آمریکایی در ایران که بسیاری از تحلیلگران آن را اقدامی نمایشی هالیوودی خواندند، گفت: ما اهل تبلیغات هالیوودی نیستیم و اسرار نظامی خود را فاش نمی‌کنیم؛ قدرت دفاعی ما در میدان عمل ثابت می‌شود، نه در رسانه‌ها.

سردار محبی تصریح کرد: همان‌طور که در جنگ‌های 40 روزه و 12 روزه گذشته نشان دادیم، آمریکا هرگز قادر نخواهد بود در برابر اراده دفاعی ما به اهدافش دست یابد.

دیپلماسی را رد نمی‌کنیم اما شرایط خود را به دشمن تحمیل می‌کنیم

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عین حال گفت که ایران به هیچ عنوان دیپلماسی را رد نمی‌کند.

وی تاکید کرد: در چارچوب همین دیپلماسی نیز این ما هستیم که شرایط و خواسته‌های خود را به دشمن تحمیل می‌کنیم.