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کد خبر:۱۳۹۵۵۷۷
کد خبر:۱۳۹۵۵۷۷
28318 بازدید
نظرات: ۷
به روایت جنگ

ورود دو اسکاداران سوخو ۲۵ به نیروی هوایی ایران

امین آزاد سردبیر بیت ران در مصاحبه با علی علوی کارشناس نظامی در برنامه به روایت جنگ به بررسی ورود سوخو ۲۵ به ناوگان هوایی ایران می پردازند.
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برچسب‌ها:
به روایت جنگ ویدیو سوخو 25 فیلم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
10
پاسخ
یا خدا، یک جنگنده ی عتیقه که اصلا نمیدونید که کی و به کجا اضافه میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
10
پاسخ
اگر جنگی رخ بده در همان ساعت اول همه رو روی زمین میزنند. سوخو25 یه هواپیمای پشتیبانی نزدیک مربوط به پنجاه سال قبله.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
4
پاسخ
جدا ؟؟؟!!!

ازکدوم طرف امدن ؟!
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
6
پاسخ
بس کنید بابا. همه عالم فهمیدن تا وقتی عربها و اسرائیل حرومزاده راضی نشن روسها جنگنده درست درمان نمیدن
ناشناس
|
United States of America
|
۲۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
7
پاسخ
۳۵ شد ۲۵!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
3
پاسخ
یک پیچ این هواپیما یا ماکت این هواپیما رابه ما نخواهند داد،مطمعنم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
9
پاسخ
هواپیماهای قدیمی
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