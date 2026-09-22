به روایت جنگ
ورود دو اسکاداران سوخو ۲۵ به نیروی هوایی ایران
امین آزاد سردبیر بیت ران در مصاحبه با علی علوی کارشناس نظامی در برنامه به روایت جنگ به بررسی ورود سوخو ۲۵ به ناوگان هوایی ایران می پردازند.
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برچسبها:به روایت جنگ ویدیو سوخو 25 فیلم
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یا خدا، یک جنگنده ی عتیقه که اصلا نمیدونید که کی و به کجا اضافه میشه
اگر جنگی رخ بده در همان ساعت اول همه رو روی زمین میزنند. سوخو25 یه هواپیمای پشتیبانی نزدیک مربوط به پنجاه سال قبله.
بس کنید بابا. همه عالم فهمیدن تا وقتی عربها و اسرائیل حرومزاده راضی نشن روسها جنگنده درست درمان نمیدن
یک پیچ این هواپیما یا ماکت این هواپیما رابه ما نخواهند داد،مطمعنم