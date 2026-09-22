وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: در حال حاضر هیچ دیداری با مقامات ایرانی برنامه‌ریزی نشده است، اما این وضعیت ممکن است تغییر کند.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا امروز سه شنبه اعلام کرد: در حال حاضر هیچ دیداری با مقامات ایرانی برنامه‌ریزی نشده است، اما این وضعیت ممکن است تغییر کند.

وزیر خارجه آمریکا که می کوشد قیمت نفت و حامل های انرژی در جهان را با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی پایین نگه دارد، ادعا کرد: قیمت بنزین در حال حاضر بالاست، اما اگر ایران سلاح هسته‌ای در اختیار داشت، این قیمت‌ها 3 برابر می‌شد!

مارکو روبیو در تلاش برای تأثیرگذاری بر شکست هم حزبی هایش در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره، مدعی شد: ایران قادر به صادرات نفت نیست، با محاصره‌ای همه‌ جانبه مواجه است و طی هفته‌ های اخیر حتی یک کشتی را هم نتوانسته است به خارج بفرستد!