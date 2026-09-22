روبیو: هیچ دیداری با مقامات ایرانی برنامهریزی نشده است
وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: در حال حاضر هیچ دیداری با مقامات ایرانی برنامهریزی نشده است، اما این وضعیت ممکن است تغییر کند.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۷۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا امروز سه شنبه اعلام کرد: در حال حاضر هیچ دیداری با مقامات ایرانی برنامهریزی نشده است، اما این وضعیت ممکن است تغییر کند.
وزیر خارجه آمریکا که می کوشد قیمت نفت و حامل های انرژی در جهان را با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی پایین نگه دارد، ادعا کرد: قیمت بنزین در حال حاضر بالاست، اما اگر ایران سلاح هستهای در اختیار داشت، این قیمتها 3 برابر میشد!
مارکو روبیو در تلاش برای تأثیرگذاری بر شکست هم حزبی هایش در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره، مدعی شد: ایران قادر به صادرات نفت نیست، با محاصرهای همه جانبه مواجه است و طی هفته های اخیر حتی یک کشتی را هم نتوانسته است به خارج بفرستد!
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