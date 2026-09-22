رئیس مجمع عمومی: پیامد جنگها فراتر از میدان نبرد است
خلیل الرحمن رئیس مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به تداوم دو جنگ در خاورمیانه و اروپا گفت: پیامدهای این درگیریها محدود به میدانهای جنگ نیست و آثار آن از عرصههای نظامی فراتر میرود.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۵۴| |
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به گزارش تابناک، خلیل الرحمن رئیس مجمع عمومی سازمان ملل امروز سه شنبه در سخنانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: تحقق صلح در جهان بدون پایبندی به حقوق بشر امکانپذیر نیست و باید برای تقویت نقش و عملکرد سازمان ملل متحد و تمامی نهادهای آن تلاش شود.
خلیل الرحمن همچنین بر ضرورت تقویت همکاری چندجانبه و نقش سازمان ملل در مقابله با چالشهای جهانی تأکید کرد.
وی بر لزوم تقویت عملکرد سازمان ملل و نهادهای آن و افزایش اعتماد کشورها و افکار عمومی به این سازمان تأکید کرده است.
هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز سه شنبه در حالی در نیویورک آغاز شده است که تداوم درگیریها و بحرانهای منطقهای و بینالمللی، از جمله جنگ در خاورمیانه و اروپا، در صدر نگرانیهای جامعه جهانی قرار دارد.
منبع: ایسنا
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