استیضاح میدری تصویب شد/ توضیحات وزیر نمایندگان را قانع نکرد

استیضاح احمد میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از جلسه‌ای پرتنش و قانع‌نشدن استیضاح‌کنندگان تصویب شد.



به گزارش تابناک؛ در پی یک جلسه پرتنش چهار ساعته، نمایندگان استیضاح‌کننده احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از توضیحات وزیر قانع نشدند.

به این ترتیب، طرح استیضاح میدری تصویب شد و برای بررسی در صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.حالا باید منتظر ماند و دید سرنوشت میدری در صحن علنی مجلس چه خواهد شد و آیا او می‌تواند به ادامه فعالیت خود در وزارت کار ادامه دهد یا خیر.

