استیضاح میدری تصویب شد/ توضیحات وزیر نمایندگان را قانع نکرد
استیضاح احمد میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از جلسهای پرتنش و قانعنشدن استیضاحکنندگان تصویب شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۴۷| |
20218 بازدید
به گزارش تابناک؛ در پی یک جلسه پرتنش چهار ساعته، نمایندگان استیضاحکننده احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از توضیحات وزیر قانع نشدند.
به این ترتیب، طرح استیضاح میدری تصویب شد و برای بررسی در صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.حالا باید منتظر ماند و دید سرنوشت میدری در صحن علنی مجلس چه خواهد شد و آیا او میتواند به ادامه فعالیت خود در وزارت کار ادامه دهد یا خیر.
گزارش خطا
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
غیر قابل انتشار: ۲۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۸
چرا خود پزشکیان و همتی خائن استیضاح نمیشن؟مشکل اصلی امثال کروبی ظریف حسن روحانی آدر منصوری و جبهه اصلاحات است
سلام
من بازنشسته قانون کار هستم گفتند 30سال بیمه داشته باشید حقوق اضافه میگیری در دوران بازنشستگی ولی الان بالای سی سال سابقه بیمه دارم و سه سال است بازنشسته شدم با کسی که پانزده سال سابقه بیمه داشته یک اندازه و حد اقل حقوق را دارم پس بهتر است وزیر بی کفایت برود و یک وزیر دیگر بیاید شاید بفکر ما حداقل بگیر ها باشد
من بازنشسته قانون کار هستم گفتند 30سال بیمه داشته باشید حقوق اضافه میگیری در دوران بازنشستگی ولی الان بالای سی سال سابقه بیمه دارم و سه سال است بازنشسته شدم با کسی که پانزده سال سابقه بیمه داشته یک اندازه و حد اقل حقوق را دارم پس بهتر است وزیر بی کفایت برود و یک وزیر دیگر بیاید شاید بفکر ما حداقل بگیر ها باشد
چراحقبازنشستههارانمیدهیدامروز۳۱شهریورماهاستاماخبریازحقوقناچیزماخبرینیستBحقوقاینقشرضعیفرابدهید.
اقای میدری بدون در نظر گرفتن سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان تخصصی وبدون در نظر گرفتن اینکه دولت بیشترین بدهی دارد وپیگیر وصول مطالبات سازمان باشد وپرداخت مطالبات کلیه طالکاران سازمان باشد با یک فرار رو به جلو اقدام به برکناری مدیرعامل سازمان واوردن شخصی که هیچ پایه مدیریتی محکمی در تامین اجتماعی داشته باشد اقدام وبا گذاشتن املاک سازمان در رهن بانک وگرفتن وام که سود انرا بایستی دولت پرداخت کند نه سهمامداران نسبت به پرداخت مطالبات بازنشستگان اقدام کند که این وزیر لایق این سمت نبوده ونیست
سلام و احترام
مبنای شایستگی و صلاحیت مدیریت کلان کشور از ارزیابی عملکرد آن مدیر حاصل میشود نارضایتی عمومی بازنشستگان تامین اجتماعی شرکتهای شستا کارکنان گوشه ای از عملکرد میدری و سالاری است.
مبنای شایستگی و صلاحیت مدیریت کلان کشور از ارزیابی عملکرد آن مدیر حاصل میشود نارضایتی عمومی بازنشستگان تامین اجتماعی شرکتهای شستا کارکنان گوشه ای از عملکرد میدری و سالاری است.
استیضابشه چه فایده جای که محاکمه بکند فردایه پست بهتربهش میدن بی قانون ترین کشورتودنیاکشورایرانه
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟