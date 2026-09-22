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تابناک گزارش می‌دهد

ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز

ایران پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز ظرف ۷ روز را در صورت کاهش فشار نظامی آمریکا ارائه کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۲۵
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تنگه هرمز

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، خبرگزاری کیودو ژاپن به نقل از یک مقام ایرانی که نامش فاش نشده مدعی شده که ایران پیشنهاد کرده در صورتی که آمریکا اقدامات اولیه‌ای برای کاهش فشار نظامی علیه ایران انجام دهد، تنگه هرمز را ظرف هفت روز بازگشایی کند.

این مقام گفته است که این پیشنهاد پیشاپیش از طریق میانجی‌ها به واشنگتن منتقل شده و شامل ازسرگیری مذاکرات با هدف دستیابی به توافقی برای پایان جنگ میان دو کشور است.

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این مقام ایرانی همچنین احتمال دیدار مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، با دونالد ترامپ در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک را رد کرده است.

او در عین حال گفته است که امکان حرکت به سمت یک توافق وجود دارد.

به گفته این مقام، برای پیشرفت دیپلماسی، واشنگتن باید جدیت و تعهد خود را نشان دهد.

اختلاف بر سر تنگه هرمز

این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که تنش میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و مذاکرات دو کشور بر سر نحوه عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز به بن‌بست رسیده است.

تنگه هرمز یک مسیر حیاتی برای انتقال انرژی و کالا در جهان است و اختلاف بر سر نحوه بازگشایی و مدیریت عبور کشتی‌ها، یکی از مسائل اصلی مذاکرات تهران و واشنگتن محسوب می‌شود.

سابقه جنگ ایران و آمریکا و توافق اسلام آباد

در ۲۸ فوریه آمریکا و اسرائیل جنگ علیه ایران را آغاز کردند و ایران نیز در واکنش، حملاتی علیه اسرائیل و برخی کشور‌های منطقه که میزبان تأسیسات یا نیرو‌های آمریکایی هستند انجام داد.

پس از آن، دو طرف با میانجیگری پاکستان در ماه آوریل به آتش‌بس رسیدند و در ماه ژوئن نیز یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را امضا کردند. این تفاهم به دو طرف فرصت ۶۰ روزه‌ای برای مذاکره درباره یک توافق بلندمدت می‌داد.

اما پس از مدت کوتاهی، حملات متقابل از سر گرفته شد. آمریکا بار دیگر محاصره نظامی بنادر ایران را اعمال کرد و ایران نیز تنگه هرمز را بست.

این خبر در حالی است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه ۳۱ شهریور در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل قرار است با رهبران کشور‌های عربی خلیج فارس دیدار کند.

بر این اساس، پیشنهاد هفت‌روزه ایران و موضوع بازگشایی هرمز در برابر کاهش فشار نظامی و ازسرگیری مذاکرات می‌تواند یکی از مهم‌ترین موضوعات پشت در‌های بسته نشست ترامپ با کشور‌های عربی خلیج فارس باشد.

به گزارش تابناک، پیش از این نیز «محسن رضایی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده بود که «هفت شرط» ایران برای پایان جنگ و مذاکره به آمریکا منتقل شده است.

رضایی در گفت‌وگوی اختصاصی با الجزیره در ۱۹ سپتامبر گفته بود شروط ایران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها؛ آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و پایان محاصره دریایی بنادر ایران از طریق میانجی قطری به واشنگتن منتقل شده و تهران منتظر پاسخ ترامپ است.

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برچسب ها
جنگ ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا تنگه هرمز تفاهم نامه اسلام آباد
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