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کمک ایران از چین برای میانجی‌گری با آمریکا

کمک ایران از چین برای میانجی‌گری با آمریکا در حالی مطرح شده که تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و همزمان، تلاش‌های دیپلماتیک برای باز کردن مسیر گفت‌وگو میان تهران و واشنگتن افزایش یافته است.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۲۳
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تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ ایران از چین خواسته است نقشی پررنگ‌تر در میانجی‌گری با آمریکا ایفا کند.

هزینه‌های سنگین جنگ و ناامنی مداوم در تنگه هرمز، واشنگتن و تهران را به‌رغم تداوم تهدید‌ها و تحریم‌ها، به سمت آزمودن راهکار‌های سیاسی برای خروج از بحران سوق داده است؛ وضعیتی که تأثیر مستقیم آن بر بازار جهانی انرژی، دامنه متضرران را گسترش داده و کاهش تنش را به یک اولویت بین‌المللی تبدیل کرده است.

در این میان، نقطه عطف دیپلماتیک با درخواست مستقیم تهران از پکن رقم خورد. منابع دیپلماتیک فاش کردند که در جریان سفر اخیر عباس عراقچی به پکن، ایران از چین خواسته است نقشی پررنگ‌تر در میانجی‌گری با آمریکا ایفا کند؛ درخواستی که با پاسخ مثبت پکن همراه شد و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز از تعامل و درگیری جدی چین در گفت‌و‌گو‌های مرتبط خبر داد. این تحرک فرامنطقه‌ای همزمان با تلاش‌های موازی دوحه و اسلام‌آباد و اعلام آمادگی واشنگتن برای دستیابی به توافق صورت می‌گیرد.

با این حال، تداخل دیپلماسی و میدان در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد؛ جایی که سپاه پاسداران به‌تازگی از سرنگونی یک پهپاد رژیم صهیونیستی از نوع «اوربیتر» و یک پهپاد آمریکایی «MQ-۱» و همچنین هدف قرار گرفتن چند نفتکش خبر داد. در مقابل، واشنگتن نیز تهدید به تشدید تحریم‌های هوایی کرده است.

ناظران معتقدند اگرچه امید به گشایش سیاسی قیمت نفت برنت را به زیر ۱۰۰ دلار بازگردانده، اما مرحله پیش رو همچنان میان دو مسیر در نوسان است: حرکت به سوی گام‌های متقابل برای تنش‌زدایی با محوریت میانجی‌گری چین، یا استفاده طرفین از میز مذاکره صرفاً به عنوان ابزاری برای مدیریت بحران در بستر موازنه قدرت نظامی و اقتصادی.

منبع: روزنامه لبنانی الاخبار

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